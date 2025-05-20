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  • Игрок сборной Казахстана рассказал, как над ним шутил Черчесов

Игрок сборной Казахстана рассказал, как над ним шутил Черчесов

Сегодня, 13:22

Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Марат Быстров высказался об особенностях работы с бывшим главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Когда назначили Черчесова, я был рад. Хотелось поработать с человеком, у которого такое большое имя. Он был в 1/4 финала ЧМ-2018. Помню, как сильно я тогда болел за сборную России. Могли проходить хорватов. На клубном уровне у него тоже были хорошие результаты. Было интересно посмотреть, как оно получится в Казахстане.

Черчесов – хороший тренер со своим стилем общения. Любил вспоминать, каким он был футболистом, как тренировал. Такое интересно послушать. А меня он называл Володькой. Видимо, это была шутка с отсылкой к Владимиру Быстрову», – сказал Марат Быстров.

  • 61-летний Черчесов возглавлял сборную Казахстана с июня 2024 года по январь 2025-го.
  • Под его руководством национальная команда заняла последнее место в группе Лиги наций, набрав 1 очко в 6 матчах с 0 забитых мячей.

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Источник: «Чемпионат»
Казахстан. Премьер-лига Астана Казахстан Быстров Марат Черчесов Станислав
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