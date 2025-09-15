Вратарь «Кайрата», выведший команду в общий этап ЛЧ, получил серьезную травму

Голкипер «Кайрата» Темирлан Анарбеков травмировался в преддверии старта общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

Он сломал челюсть в матче чемпионата Казахстана с «Актобе» (1:0), столкнувшись с соперником.

Анарбекова госпитализировали – он выбыл из строя на неопределенный срок.