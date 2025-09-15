Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Вратарь «Кайрата», выведший команду в общий этап ЛЧ, получил серьезную травму

Вратарь «Кайрата», выведший команду в общий этап ЛЧ, получил серьезную травму

Сегодня, 14:38

Голкипер «Кайрата» Темирлан Анарбеков травмировался в преддверии старта общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

Он сломал челюсть в матче чемпионата Казахстана с «Актобе» (1:0), столкнувшись с соперником.

Анарбекова госпитализировали – он выбыл из строя на неопределенный срок.

  • 18 сентября «Кайрат» сыграет на выезде со «Спортингом» в 1-м туре ЛЧ.
  • Через 2 недели у казахстанской команды будет домашний матч с «Реалом».
  • Анарбеков вывел «Кайрат» в общий этап Лиги чемпионов, сделав 3 сэйва в серии пенальти с «Селтиком».

Еще по теме:
«Кайрат» продал грузинского защитника 1
Сафонов, Головин, Чалов и еще 5 россиян заявлены на общий этап еврокубков
Вратарь «Кайрата» получил ценный подарок после выхода в основу ЛЧ
Источник: 24.kz
Казахстан. Премьер-лига Лига чемпионов Кайрат Анарбеков Темирлан
