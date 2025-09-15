Вратарь «Кайрата», выведший команду в общий этап ЛЧ, получил серьезную травму

Голкипер «Кайрата» Темирлан Анарбеков травмировался в преддверии старта общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.
Он сломал челюсть в матче чемпионата Казахстана с «Актобе» (1:0), столкнувшись с соперником.
Анарбекова госпитализировали – он выбыл из строя на неопределенный срок.
- 18 сентября «Кайрат» сыграет на выезде со «Спортингом» в 1-м туре ЛЧ.
- Через 2 недели у казахстанской команды будет домашний матч с «Реалом».
- Анарбеков вывел «Кайрат» в общий этап Лиги чемпионов, сделав 3 сэйва в серии пенальти с «Селтиком».
Источник: 24.kz