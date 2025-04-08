Колодин объяснил, почему «Динамо» следует оставить Личку

Бывший защитник «Динамо» Денис Колодин всказался об игре команды с ЦСКА (1:3) в 23-м туре РПЛ.

– «Динамо» могло вчера сыграть лучше. Вопросов к Карасеву и к судейству у меня нет.

– «Динамо» находится в турбулентности или вам нравится игра команды?

– Нынешняя команда – самая лучшая за все время. Все футболисты в порядке. Они делают большое дело. Да, не всегда получается, но игроки все хорошие. «Динамо» очень крутое, приятно смотреть на эту команду. Личку надо оставлять, он хороший тренер. Рано или поздно эта команда чего-то добьется.