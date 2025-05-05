Игрок «Ростова» повторил рекорд РПЛ по голам среди защитников

Защитник «Ростова» Максим Осипенко в гостевом матче 27-го тура с «Химками» (1:1) забил свой 9-й гол в нынешнем чемпионате России.
Он повторил рекорд Дениса Колодина 2007 года по голам за сезон в РПЛ среди защитников в XXI веке.
Сообщается, что последним центральным защитником из топ-5 лиг, забившим более 9 голов за сезон, был Серхио Рамос из «Реала» в сезоне-2019/20. Тогда он отметился 11 голами.
- «Ростову» осталось провести 3 игры в нынешнем чемпионате России, и Осипенко может побить рекорд Колодина.
- Всего 30-летний Осипенко забил 24 гола в 160 матчах РПЛ.
Источник: телеграм-канал Opta Sports