Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал о назначении своего сына Владимира на пост тренера «Сиены».

«Владимир уже провел первую тренировку. Он в течение недели смотрел за работой команды, посетил два матча. Он остался доволен увиденным. Уже послезавтра у него первая игра.

Рад за него, теперь Владимир работает в одной из футбольных стран мира, ведь итальянский футбол всегда котировался очень высоко на международной арене. «Сиена» – это клуб с большими традициями, команда много лет играла в Серии А. Перед ним поставлена задача вывести «Сиену» на более высокий уровень.

В его тренерский штаб вошел Марьян Пахарь, плюс итальянские тренеры. Приобретение опыта в одной из ведущих стран мира очень важно для его тренерской деятельности и карьеры. «Сиена» – хорошая перспектива для Владимира, всe будет зависеть от результатов и его работы», – сказал Газзаев-старший.