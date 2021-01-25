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    Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал о назначении своего сына Владимира на пост тренера «Сиены».

    «Владимир уже провел первую тренировку. Он в течение недели смотрел за работой команды, посетил два матча. Он остался доволен увиденным. Уже послезавтра у него первая игра.

    Рад за него, теперь Владимир работает в одной из футбольных стран мира, ведь итальянский футбол всегда котировался очень высоко на международной арене. «Сиена» – это клуб с большими традициями, команда много лет играла в Серии А. Перед ним поставлена задача вывести «Сиену» на более высокий уровень.

    В его тренерский штаб вошел Марьян Пахарь, плюс итальянские тренеры. Приобретение опыта в одной из ведущих стран мира очень важно для его тренерской деятельности и карьеры. «Сиена» – хорошая перспектива для Владимира, всe будет зависеть от результатов и его работы», – сказал Газзаев-старший.

    • «Сиена» выступает в Серии D – четвертом итальянском дивизионе.
    • Владимир Газзаев сменил на посту тренера команды Альберто Джилардино.
    • Последним местом работы российского специалиста был «Тобол».

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    Источник: «Р-Спорт»

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