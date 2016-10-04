Валерий Газзаев категорически против того, чтобы национальную сборную возглавлял иностранный специалист

Бывший кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев заявил, что в преддверии домашнего чемпионат мира у российской Премьер-лиги самая низкая посещаемость за последнее десятилетие.

«Я категорически против того, чтобы национальную сборную возглавлял иностранный специалист. Через два года мы должны войти в четверку лучших команд мира, потому что это домашний турнир. За последнее десятилетие у нас самая низкая посещаемость матчей чемпионата России! И это в преддверии домашнего чемпионата мира», – заявил Газзаев.