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    Владимир Газзаев ушел в отставку из клуба Первой лиги

    Владимир Газзаев принял решение покинуть пост главного тренера «Родины». 44-летний специалист работал в команде с 12 июня.

    «ФК «Родина» в лице руководства клуба и коллектива команды благодарит Владимира Валерьевича за работу, за неимоверную самоотдачу и его преданность интересам дела.

    Желаем Владимиру Валерьевичу новых профессиональных вызовов и огромных успехов в любимом деле! Будем оставаться на связи!» – говорится в сообщении клуба.

    • «Родина» занимает 9-е место в Первой лиге с 11 очками после 8 туров.
    • Под руководством Газзаева столичный клуб одержал 2 победы при 5 ничьих и 1 поражении.

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    Источник: официальный сайт «Родины»

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    04.09.2024 13:13
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    Комментарии (2)
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    ss21
    1725454102
    Видимо родина в РПЛ собралась.
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    Cleaner
    1725458454
    Неспроста на стадионе свет во время игры Родины погас. Это был знак Газзаеву уходить из клуба!!!...)))
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