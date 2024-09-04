Владимир Газзаев ушел в отставку из клуба Первой лиги

Владимир Газзаев принял решение покинуть пост главного тренера «Родины». 44-летний специалист работал в команде с 12 июня.
«ФК «Родина» в лице руководства клуба и коллектива команды благодарит Владимира Валерьевича за работу, за неимоверную самоотдачу и его преданность интересам дела.
Желаем Владимиру Валерьевичу новых профессиональных вызовов и огромных успехов в любимом деле! Будем оставаться на связи!» – говорится в сообщении клуба.
- «Родина» занимает 9-е место в Первой лиге с 11 очками после 8 туров.
- Под руководством Газзаева столичный клуб одержал 2 победы при 5 ничьих и 1 поражении.