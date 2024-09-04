Владимир Газзаев ушел в отставку из клуба Первой лиги

Владимир Газзаев принял решение покинуть пост главного тренера «Родины». 44-летний специалист работал в команде с 12 июня.

«ФК «Родина» в лице руководства клуба и коллектива команды благодарит Владимира Валерьевича за работу, за неимоверную самоотдачу и его преданность интересам дела.

Желаем Владимиру Валерьевичу новых профессиональных вызовов и огромных успехов в любимом деле! Будем оставаться на связи!» – говорится в сообщении клуба.