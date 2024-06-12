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    Газзаев-младший возглавил клуб Первой лиги

    Владимир Газзаев стал новым главным тренером «Родины». Специалист наиболее известен по работе в «Алании» в 2009–2014 годах с перерывами.

    «Я рад возглавить такой прогрессивный и стремительно развивающийся клуб. В последние годы поступало немало предложений из ближнего зарубежья, но я стремился к тому, чтобы работать именно в российском футболе. Так что «Родина» – это долгожданный вызов для меня!

    Много говорить не буду, полностью сосредоточен на работе. Отмечу лишь высокий уровень организации в клубе. Мы уже неделю плотно работаем с руководством клуба над подготовкой. За это время мы провели беседы со всеми тренерами и сформировали новый тренерский штаб. Я остался доволен каждым тренером, работающим в «Родине» – это современные, желающие расти профессионалы.

    Также я внимательно изучил по видео каждого игрока, который есть в первой команде «Родины» на контракте, включая уходящих в аренды, а также посетил матч «Родины-2». Твердо могу сказать, что у «Родины» качественные игроки и вариативный состав. Жду с нетерпением 17 июня – дня, когда начнется наша предсезонная подготовка», – сказал Газзаев.

    • 43-летний Газзаев также был главным тренером в «Урожае», грузинском «Рустави», казахстанских «Актобе», «Тоболе» и «Туране».
    • В минувшем сезоне «Родина» заняла 5-е место в Первой лиге.
    • Ранее клуб расстался с испанским тренером Франком Артигой.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Родина»

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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
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    У каждого своя радость)
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