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    Газзаев в 2017 году заработал больше всех депутатов, бывших спортсменами. Его доход – более 25 миллионов

    Опубликованы доходы депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ за 2017 год. Обратим внимание на зарплаты народных избранников, бывших спортсменами.

    Так, лидером в этом рейтинге оказался бывший футболист и тренер Валерий Газзаев. Осетин заработал более 25,5 миллиона рублей. Его доход по сравнению с 2016 годом вырос в 12 раз.

    Второе и третье места заняли деятели от хоккея – Владислав Третьяк (18,2 миллиона рублей) и Вячеслав Фетисов (15,4 миллиона) соответственно.

    Источник: Р-Спорт

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    14.04.2018 07:08
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +100705

      zigbert 14 апреля 2018, 21:30

      Лучше уж поработать слугой народа,чем тренером.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 14 апреля 2018, 15:54

      Вы не подумайте, просто в своё время удачно вложился в МММ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 14 апреля 2018, 13:02

      Вдумайтесь пожалуйста в цифры! 25 миллионов рублей... Это означает, что он зарабатывал чуть менее 2 миллионов рублей в месяц.
      Так давайте взглчнем на плоды его упорной работы. Их нет! Их просто нет! Во дворах не появилось не одной новой спортивной площадки, не открылась ни одна бесплатная футбольная секция, Футбол находится в стадии разложения и развала. Вместо того, растут такие показатели как употребление алкоголя и наркотиков. Я думаю, что он заработал ещё больше чем 25 миллионов. Ведь он депутат, а у них ещё и бизнес есть теневой. Так что к этим 25, можно смело добавлять столько же.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 апреля 2018, 12:51

      Слуги, бл..., народа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 апреля 2018, 11:30

      Ну заработал, и чёрт с ним! Мы не на канале Навального, чтобы доходы депутатов Госдумы обсуждать!

      -1
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 14 апреля 2018, 11:28

      Они наворовывают ровно в миллион раз больше.

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 апреля 2018, 10:52

      С приходом в ГД ,у депутатов доходы в 10 ки раз возрастают, это с учётом того , что что-то всё равно забыл указать . А у жены , наверное в 100 раз. Доходное местечко эта Грёбанная Дума

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 апреля 2018, 10:37

      откуда? за что? вообще слов нет...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > OfaZavr 14 апреля 2018, 12:14

      Как за что?
      За это, вестимо: «У меня такое же мнение, как у вас». Газзаев отвечает Путину.

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      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Eddyson 14 апреля 2018, 12:31

      точно, теперь все ясно)

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 14 апреля 2018, 10:05

      Ну и на здоровье ему.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 14 апреля 2018, 09:41

      Готовимся к чм....раз зарплаты в 12 раз вырастают знащит кормушка открыта....что то не видел чтоб у врачей и учителей зарплата с 30к до 350к выросла

      1
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