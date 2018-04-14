Газзаев в 2017 году заработал больше всех депутатов, бывших спортсменами. Его доход – более 25 миллионов

Опубликованы доходы депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ за 2017 год. Обратим внимание на зарплаты народных избранников, бывших спортсменами.

Так, лидером в этом рейтинге оказался бывший футболист и тренер Валерий Газзаев. Осетин заработал более 25,5 миллиона рублей. Его доход по сравнению с 2016 годом вырос в 12 раз.

Второе и третье места заняли деятели от хоккея – Владислав Третьяк (18,2 миллиона рублей) и Вячеслав Фетисов (15,4 миллиона) соответственно.