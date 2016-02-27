Владимир Газзаев: «Аршавин окажет благоприятное влияние на молодых казахстанских игроков»

Бывший тренер «Актобе» Владимир Газзаев поделился своим мнением о переходе экс-хавбека «Кубани» Андрея Аршавина в «Кайрат».

– «Кайрат» – достаточно подходящий вариант для Аршавина, потому что как для него самого, так и для чемпионата Казахстана, это большой плюс. Андрей очень квалифицированный футболист, у которого за плечами большой опыт побед и опыт выступления на самом высоком уровне. Чем больше в Казахстане будет играть таких авторитетных игроков, как Аршавин и Тимощук, тем лучше будет для местного чемпионата. К тому же «Кайрат» – довольно амбициозный клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи практически во всех турнирах, где принимает участие.

– Аршавин в «Кубани» провел полгода и ничем особенного не отметился. Не считаете, что в «Кайрате» Андрей может снизить требования к себе?

– Я такого не допускаю, потому что Аршавин – игрок квалифицированный и профессиональный. А то, что произошло в «Кубани», мне неизвестно, для этого нужно было находиться внутри клуба. В целом же, думаю, наоборот Андрей попал в амбициозную команду и будет там выкладываться.

– Наверняка, Аршавин будет тем же «дядькой» для игроков «Кайрата»?

– Конечно, как и тот же Тимощук. На молодых казахстанских игроков они окажут достаточно благоприятное влияние в плане профессионального роста.