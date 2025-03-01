Газзаев прокомментировал слова Дренте, что игроки «Алании» пьянствовали перед матчами

Бывший тренер «Алании» Владимир Газзаев прокомментировал скандальные слова экс-игрока команды Ройстона Дренте.

Нидерландец сообщил, что игроки «Алании» пили водку перед матчами.

«Это абсолютная чушь, по-другому и не назовешь. Вопросы дисциплины как бытовой, так и тем более игровой, всегда ставились в «Алании» того периода во главе. Никто из игроков не мог позволить себе ничего подобного даже близко.

При этом в первую очередь сам Дренте должен быть особо благодарен «Алании» и ее тогдашнему руководству за то, что возродили его на тот момент безнадежную карьеру игрока, так как он был очень долгое время – без малого год – абсолютно вне футбола. И для чего сейчас, спустя столько лет, он несет непонятную чушь про игроков, с которыми вместе выходил на поле, мне непонятно», – сказал Газзаев-младший.