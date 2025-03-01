Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев прокомментировал слова Дренте, что игроки «Алании» пьянствовали перед матчами

Газзаев прокомментировал слова Дренте, что игроки «Алании» пьянствовали перед матчами

1 марта, 00:01
6

Бывший тренер «Алании» Владимир Газзаев прокомментировал скандальные слова экс-игрока команды Ройстона Дренте.

Нидерландец сообщил, что игроки «Алании» пили водку перед матчами.

«Это абсолютная чушь, по-другому и не назовешь. Вопросы дисциплины как бытовой, так и тем более игровой, всегда ставились в «Алании» того периода во главе. Никто из игроков не мог позволить себе ничего подобного даже близко.

При этом в первую очередь сам Дренте должен быть особо благодарен «Алании» и ее тогдашнему руководству за то, что возродили его на тот момент безнадежную карьеру игрока, так как он был очень долгое время – без малого год – абсолютно вне футбола. И для чего сейчас, спустя столько лет, он несет непонятную чушь про игроков, с которыми вместе выходил на поле, мне непонятно», – сказал Газзаев-младший.

  • Дренте выступал за «Аланию» в 2013 году.
  • Он провел в российской команде несколько месяцев, сыграл 6 матчей и забил 3 гола.
  • Полузащитник также поиграл за «Реал».

Еще по теме:
В матче «Енисей» – «Алания» в заявке были по двое сыновей главных тренеров 2
«Енисей» – «Алания»: прогноз на матч 22-го тура Первой лиги, 1 марта 2025 года
Реакция Газзаева на слова Дренте, что игроки «Алании» пьянствовали перед матчами 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Алания Дренте Ройстон Газзаев Владимир
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1740779194
Помню как Тема Милевский бухой в Симферополе на поле вышел, весь стадион смеялся когда он на ровном месте падал аки озимый лист, его потом Блохин в дубль Динамо Куев перевел.
Ответить
алдан2014
1740790101
Изначально интервью этого Древние звучало как поклёп. Заказали статеек в Нидерландах. Информационная вой...на
Ответить
DOCTOR PENALTY
1740790417
Говнюк.
Ответить
subbotaspartak
1740805924
1977 год. На кубок завода в финале ничья. Пенальти. Играли после работы, решили перед пенальти вместе "подкрепится". Потом вспомнили, что в футбол играем. Я вспахал ногой землю перед мячом на отметке, мяч до ворот не докатился, но мы выиграли. А в основное время я сравнял в конце игры головой с углового...
Ответить
Главные новости
«Динамо» предложили подписать 36-летнего Диего Косту на фоне травмы Тюкавина
08:26
Черчесов получил предложение с зарплатой 2,5 миллиона в год: известен ответ тренера
08:12
2
ФотоСимволическая сборная 19-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
08:04
Итоги февральского сезона «Конкурса прогнозов»: Янвapь 62 уверенно выиграл, вновь попав в топ-3
07:27
5
Расширенный состав сборной России, диагноз Тюкавина, Бубнов вернулся на экраны и другие новости
01:23
Радимов прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»
00:57
2
«Фиксируем дату смерти»: Миллер объявил о закрытии медийной команды «Зенита»
00:25
6
Гилерме прокомментировал возвращение в «Локомотив»
00:12
Радимов оценил вызов Дугласа Сантоса в сборную России
Вчера, 23:38
3
ВидеоЭкс-арбитр Федотов проанализировал момент с симуляцией Соболева в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 23:23
10
Все новости
Все новости
ВидеоСперцян обматерил игроков «Краснодара» в перерыве матча с «Крыльями Советов»
08:41
ВидеоЧистяков поиздевался над Круговым перед матчем с ЦСКА: «Че, с одной скамейки на другую перескочил?»
08:35
Смирнов заявил, что Тюкавин восстановится к 2026 году: «Мог уехать в Европу, теперь это сделать будет гораздо сложнее»
08:19
Генич – о матче «Ростов» – «Динамо»: «Как же похорошел «Ростов» без…»
07:55
Радимов прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»
00:57
2
«Фиксируем дату смерти»: Миллер объявил о закрытии медийной команды «Зенита»
00:25
6
Гилерме прокомментировал возвращение в «Локомотив»
00:12
Радимов оценил вызов Дугласа Сантоса в сборную России
Вчера, 23:38
3
ВидеоЭкс-арбитр Федотов проанализировал момент с симуляцией Соболева в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 23:23
10
Фото50-летний Нигматуллин обручился с 22-летней избранницей – они уже въехали в новый дом
Вчера, 23:09
14
Карпин ответил на вопрос о вероятности вызова Дзюбы в сборную России
Вчера, 22:51
5
Неожиданная реакция Бубнова на уход Карпина из «Ростова»
Вчера, 22:22
7
Гурцкая объяснил, почему рекорд Дзюбы остался без должного внимания
Вчера, 22:10
2
Мирзов дал прогноз на исход чемпионской гонки РПЛ
Вчера, 21:57
5
Глебов высказался об уходе Карпина из «Ростова»
Вчера, 21:47
1
Аршавин сформулировал смысл существования академии «Зенита»
Вчера, 21:35
25
Канчельскис прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную России
Вчера, 21:21
11
Гурцкая спрогнозировал тренерскую отставку в РПЛ в марте – ранее он предсказал уход Карпина из «Ростова»
Вчера, 21:09
5
Кафанов раскрыл, почему Сафонова не вызвали в сборную России
Вчера, 21:00
1
Видео«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за момента, в котором Тюкавин порвал кресты
Вчера, 20:36
8
«Локомотив» объявил о возвращении Гилерме
Вчера, 20:24
1
Бубнов рассказал, где пропадал 7 лет
Вчера, 20:16
11
Карпин объяснил, зачем посетил матч «Химки» – «Факел»
Вчера, 20:08
4
Быстров рассказал о своем отношении к вызову Дугласа Сантоса в сборную России
Вчера, 20:00
1
Гурцкая разнес тренера «Динамо» Личку: «Он должен честно сказать: «Я мудак»
Вчера, 19:40
13
Дугласу Сантосу придется пойти на радикальный шаг, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 19:30
9
Карпин обратился к Тюкавину, порвавшему кресты
Вчера, 19:19
2
Динамовец Лаксальт описал русских двумя словами
Вчера, 19:10
5
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 