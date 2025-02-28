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  • Дренте – об «Алании»: «Мои партнеры выпивали по рюмке водки перед матчами»

Дренте – об «Алании»: «Мои партнеры выпивали по рюмке водки перед матчами»

Сегодня, 00:16
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Экс-игрок «Алании» Ройстон Дренте рассказал о пристрастии к алкоголю бывших одноклубников.

«Мои партнеры по команде любили водку, даже тренеру она нравилась. Перед матчами они выпивали по рюмке.

Но я, например, предпочитал выпить немного виски, а не рюмку водки. Там было нормально пропустить рюмочку», – заявил голландец.

  • Дренте выступал за «Аланию» в 2013 году.
  • Он провел в российской команде несколько месяцев, сыграл 6 матчей и забил 3 гола.
  • Полузащитник также поиграл за «Реал».

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Источник: AS
Россия. Первая лига Алания Дренте Ройстон
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Комментарии (1)
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алдан2014
1740697672
Во чешет,какой идиот будет пить перед матчем
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