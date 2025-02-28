Дренте – об «Алании»: «Мои партнеры выпивали по рюмке водки перед матчами»

Экс-игрок «Алании» Ройстон Дренте рассказал о пристрастии к алкоголю бывших одноклубников.
«Мои партнеры по команде любили водку, даже тренеру она нравилась. Перед матчами они выпивали по рюмке.
Но я, например, предпочитал выпить немного виски, а не рюмку водки. Там было нормально пропустить рюмочку», – заявил голландец.
- Дренте выступал за «Аланию» в 2013 году.
- Он провел в российской команде несколько месяцев, сыграл 6 матчей и забил 3 гола.
- Полузащитник также поиграл за «Реал».
Источник: AS