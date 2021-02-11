Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»

Российский тренер Владимир Газзаев рассказал о своем уходе из «Сиены».

40-летний специалист пришел в итальянский клуб в конце января.

Из-за бюрократических проблем он так и не возглавил команду официально.

Газзаева заменял его ассистент Марьян Пахарь.

– Все получилось не совсем так, как ожидалось. Прежде всего было полное отсутствие содействия со стороны местных властей.

По непонятным причинам, получение документации по оформлению разрешения на работу затягивались, более того, не было понимания, когда это может произойти. Я не знаю, с чем это связано. Таким образом, руководить командой фактически не получается, находясь постоянно на трибунах.

– Пахарь уже ушел, Геворкян уходит. Вы, соответственно, тоже не останетесь?

– Однозначно, так как считаю, что президент клуба Роман Геворкян прикладывал титанические усилия в плане профессионального развития клуба, и в этой ситуации мэрия города и болельщики «Сиены» должны быть благодарны и высоко ценить его заботу.

У меня же с момента приезда создавалось абсолютно другое впечатление. В связи со всем этим начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо.