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Владимир Газзаев: «Кайрат» - подходящий вариант для Аршавина»

28 февраля 2016, 17:32

Экс-главный тренер "Актобе" Владимир Газзаев, как человек с опытом работы в казахстанском чемпионате, оценил перспективы полузащитника Андрея Аршавина в "Кайрате".

– "Кайрат" – достаточно подходящий вариант для Аршавина, потому что как для него самого, так и для чемпионата Казахстана, это большой плюс. Андрей очень квалифицированный футболист, у которого за плечами большой опыт побед и опыт выступления на самом высоком уровне. Чем больше в Казахстане будет играть таких авторитетных игроков, как Аршавин и Тимощук, тем лучше будет для местного чемпионата. К тому же "Кайрат" – довольно амбициозный клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи практически во всех турнирах, где принимает участие.

– Аршавин в "Кубани" провел полгода и ничем особенного не отметился. Не считаете, что в "Кайрате" Андрей может снизить требования к себе?

– Я такого не допускаю, потому что Аршавин – игрок квалифицированный и профессиональный. А то, что произошло в "Кубани", мне неизвестно, для этого нужно было находиться внутри клуба. В целом же, думаю, наоборот Андрей попал в амбициозную команду и будет там выкладываться.

– Наверняка, Аршавин будет тем же "дядькой" для игроков "Кайрата"?

– Конечно, как и тот же Тимощук. На молодых казахстанских игроков они окажут достаточно благоприятное влияние в плане профессионального роста.

Источник: «Спорт день за днем»
Казахстан. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Россия Кайрат Аршавин Андрей Газзаев Владимир
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