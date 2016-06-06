Валерий Газзаев: «Владимир знает ФНЛ, такой тренер нужен «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Валерий Газзаев прокомментировал информацию об интересе московского клуба к его сыну Владимиру.

«Наверное, есть интерес ко многим специалистам, и к Владимиру в том числе. Он работал в ФНЛ и выводил «Аланию» в высший дивизион, играл с ней в финале Кубка России. «Динамо» нужен тренер, который знает первую лигу», – заявил Газзаев.

Напомним, Владимир Газзаев вывел «Аланию» в Премьер-лигу в 2012 году. Последним клубом тренера был «Актобе», откуда он ушел в июле 2015 года.