Газзаев – Путину: «Пусть хранит вас господь»

Бывший тренер ЦСКА, а ныне депутат Государственной Думы РФ Валерий Газзаев поучаствовал в «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина. Специалист попросил большего внимания к футболу со стороны нашего лидера.

«В прошлом году вы задавали мне вопрос по качеству и будущему нашего футбола. Ваш вопрос я принял как поручение работать в нужном направлении. Мы разработали и рассмотрели весь мировой футбол, изучили все лучшие чемпионаты, разработали программу реформирования нашего футбола, нашего чемпионата, чтобы вовлечь в систему футбола все регионы РФ. Также с успехом внедрили наследие ЧМ-2018.

Наш вопрос. Все наши коллеги, все наше футбольное сообщество прекрасно понимает, насколько вы загружены и заняты – сложность политической ситуации это обуславливает. Просим, чтобы футбол был в центре Вашего внимания. Вы по духу победитель.

Хотим, чтобы футбол испытывал Ваше личное влияние. Хочу, чтобы Господь вас оберегал. Спасибо», – сказал Газзаев.

Чемпионат мира в нашей стране начнется на следующей неделе.