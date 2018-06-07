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Газзаев – Путину: «Пусть хранит вас господь»

7 июня 2018, 12:58
46

Бывший тренер ЦСКА, а ныне депутат Государственной Думы РФ Валерий Газзаев поучаствовал в «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина. Специалист попросил большего внимания к футболу со стороны нашего лидера.

«В прошлом году вы задавали мне вопрос по качеству и будущему нашего футбола. Ваш вопрос я принял как поручение работать в нужном направлении. Мы разработали и рассмотрели весь мировой футбол, изучили все лучшие чемпионаты, разработали программу реформирования нашего футбола, нашего чемпионата, чтобы вовлечь в систему футбола все регионы РФ. Также с успехом внедрили наследие ЧМ-2018.

Наш вопрос. Все наши коллеги, все наше футбольное сообщество прекрасно понимает, насколько вы загружены и заняты – сложность политической ситуации это обуславливает. Просим, чтобы футбол был в центре Вашего внимания. Вы по духу победитель.

Хотим, чтобы футбол испытывал Ваше личное влияние. Хочу, чтобы Господь вас оберегал. Спасибо», – сказал Газзаев.

Чемпионат мира в нашей стране начнется на следующей неделе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Газзаев Владимир Путин Владимир
Комментарии (46)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Жентус
1528365980
Газзаев такой циркач... Пару раз спросили: "А где ваш вопрос то?" ... Да хранит вас бог, вы лидер... Смотреть противно на этого усача. Единственный вопрос по футболу должен быть: "Когда обещание Мутко 2010, о том, что сборная России станет чемпионом мира по футболу к 2018 году, начнет реализовываться?". А еще лучше где? В параллельной вселенной? Люди планомерно уничтожают наш футбол и вешают лапшу на уши. И опять Путину началось "да хранит вас бог, святые все...". Лучше бы харакири в прямом эфире сделал этот Газзаев, единственный мужественный поступок был бы, заслужил.
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vladimir-7
1528366845
Думал, что Газзаев выступит о проблемах и конкретных предложениях по реорганизации всей системы футбола, а получилось, что облизал очко Путину. Противно было видеть это выступление! Газзаев, где конкретное предложение?
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Romantic2010
1528368327
Мне кажется Сёмину даже стыдно было стоять там рядом с Газзаевым после того как услышал как тот молиться на царя начал..
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la verdad
1528368785
Пощекотал анус по-взрослому:)))
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Путник 13
1528368948
Подлизал...сколько в стране лизоблюдов..
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Мары
1528371009
Тьфу, мразь то какая.
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Gorasul
1528375143
Кавказец есть кавказец. Лишь бы диктатора облизать. Недоразвитость!
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Чикомас
1528384476
Был одним из лучших тренеров наших...Первый европейский кубок в страну привез...А во что превратился...Тьфу!
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Мары
1528387538
Только я услышал в этих словах треск шершавого языка по волосатой заднице ?
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Рубинище
1528390809
Жопализ, фу мля, так себя показать на всю страну ещё бы на четвереньки встал.. \
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