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    Газзаев – Путину: «Пусть хранит вас господь»

    Бывший тренер ЦСКА, а ныне депутат Государственной Думы РФ Валерий Газзаев поучаствовал в «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина. Специалист попросил большего внимания к футболу со стороны нашего лидера.

    «В прошлом году вы задавали мне вопрос по качеству и будущему нашего футбола. Ваш вопрос я принял как поручение работать в нужном направлении. Мы разработали и рассмотрели весь мировой футбол, изучили все лучшие чемпионаты, разработали программу реформирования нашего футбола, нашего чемпионата, чтобы вовлечь в систему футбола все регионы РФ. Также с успехом внедрили наследие ЧМ-2018.

    Наш вопрос. Все наши коллеги, все наше футбольное сообщество прекрасно понимает, насколько вы загружены и заняты – сложность политической ситуации это обуславливает. Просим, чтобы футбол был в центре Вашего внимания. Вы по духу победитель.

    Хотим, чтобы футбол испытывал Ваше личное влияние. Хочу, чтобы Господь вас оберегал. Спасибо», – сказал Газзаев.

    Чемпионат мира в нашей стране начнется на следующей неделе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2018 12:58
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 12:51

      К чему мы идем?

      1
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      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 8 июня 2018, 14:01

      Правильнее было бы указать - не ,,мы,, , а ,,они,,
      Ибо удел болел - болеть.....а вот ,к чему ,,они,, придут,
      Узнаем после Чемпа: Либо капиталный ремонт,либо косметический ,отлакируют и усее...
      Хотя есть и третий вариант : Снести эту рухлядь ,со всеми его обитателями.!
      Даже знаем с чего начинать, с ,,кожаного мяча,, - должен помнить,мы тогда подростки были)))

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 8 июня 2018, 08:47

      Опустился ниже *********.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 8 июня 2018, 06:04

      Хочешь быть у кормушки- говори нужные для царька словечки. Газзаев и др, это схватили на лету

      2
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 8 июня 2018, 04:05

      И ПОСМОТРИТЕ ЭТИ ХОЛУИ И ХОЛДЕИ ОБРАЩАЮТСЯ К ЧЕЛОВЕКУ КОТОРЫЙ ВСЕ ЧТО МОЖНО РАЗВАЛИЛ В СТРАНЕ И ДЕРЖИТСЯ ЗА ЭТО КРЕСЛА ЗНАЕТ ЧТО ЕГО БОЛЬШОЙ СУД ЖДЕТ А ЭТИ ХОЛДЕИ ПРЕСМЫКАЮТСЯ ЭТО НЕ ЛЮДИ ЭТО НАСЕКОМЫЕ

      3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 июня 2018, 00:39

      Тренировал конечно лучше, чем вот такой херней занимается...............

      0
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 7 июня 2018, 23:52

      По самое не балуй опустился,такой подхалимаж,аж губы тряслись и слюна от лизоблюдства по губам стекала,что твориться в царстве Кощеевом? какой может быть футбол,если дошло до откровенного низко-поклонения! Где вы на Руси,-Стрельцовы,Понедельники, Ренгольды,Бобровы, Россия ищет вас придите ей на помощь,просто невозможно смотреть на то,во что превратили футбол!

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 июня 2018, 23:45

      усатый опустился ппц...зачем быть таким чмом...я его уважал когда то...что власть с людьми делает!!??

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 7 июня 2018, 23:37

      Ну лизнул и лизнул....
      Но он первый ,кто в этой ,,лизанутой,, форме закричал Караул,пипец!
      А как еще прикажете к Царю обращаться?
      Тут орать надо!
      Короче ,жоп...росфутболу.
      Смелых нет ,остальные лизуны,а футбол в 5ой точке!

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      Рейтинг: +742

      Makaweli 7 июня 2018, 23:08

      Так лизнул аж до яиц достал, человек убивший футбол в Осетии стал депутатам, вот лица наших депутатов !

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 7 июня 2018, 20:13

      Ну лизнул так лизнул.

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