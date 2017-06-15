Газзаев о перспективах сборной России на ЧМ-2018 – Путину: «У меня такое же мнение, как у вас»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев во время «Прямой линии» обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о перспективах национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018.

Ранее Путин выступил с вопросом, когда сборная России начнет играть в футбол.

«Владимир Владимирович, какой результат должна показать наша сборная и как должна выступить на предстоящем чемпионате мира?» – спросил Газзаев Путина.

«Валерий, я хотел это от вас это услышать, а вы ловко мячик на мою сторону перекинули», – ответил Путин.

«А я вам могу честно сказать, что у меня такое же мнение, как у вас, Владимир Владимирович», – заявил Газзаев.