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    Газзаев о перспективах сборной России на ЧМ-2018 – Путину: «У меня такое же мнение, как у вас»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев во время «Прямой линии» обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о перспективах национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018.

    Ранее Путин выступил с вопросом, когда сборная России начнет играть в футбол.

    «Владимир Владимирович, какой результат должна показать наша сборная и как должна выступить на предстоящем чемпионате мира?» – спросил Газзаев Путина.

    «Валерий, я хотел это от вас это услышать, а вы ловко мячик на мою сторону перекинули», – ответил Путин.

    «А я вам могу честно сказать, что у меня такое же мнение, как у вас, Владимир Владимирович», – заявил Газзаев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2017 17:46
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 20 июня 2017, 21:25

      лизоблюд!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 06:44

      Этот ему пас, а он через бедро.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 16 июня 2017, 02:32

      А своего то, вообще нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 июня 2017, 02:06

      Якобы тему подняли,
      а на самом деле пустой треп...
      Щас подумалось,а что было бы с футболом,если бы Путя
      любил бы не свое дзюдо,а игру миллионов?
      Такие дела....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 > alex1951 16 июня 2017, 09:03

      Ничего бы не поменялось. Что за страна такая во всем виноват президент. Если самим лень жопу оторвать и что то сделать для себя, тоже президент виноват?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > ewgen1986 16 июня 2017, 10:53

      Не заводись.Он ни в чем не виноват.
      Просто по опыту прожитых лет ,со времен СССР знаем ,
      Хозяин приказал и все подсуетились.
      Вертикаль власти ,так сказать, ЕГО же не пошлешь нах,где то так...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 июня 2017, 21:37

      Усатый подхалим

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 15 июня 2017, 19:23

      ВВП усатого не просто так пытал - ты же, сука, хотел объединить чемпионаты России и Украины, стать президентом лиги и бабло грести с двух сторон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 18:57

      Хорошо потренировались по перекидыванию мячика !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июня 2017, 18:21

      Зря Валерий Георгиевич в холуи подался... Был приличным человеком... :-((((
      И забыл, что репутация у человека создаётся всю его жизнь, а теряется в один миг.

      11
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 июня 2017, 18:20

      Все подхалимы-ответил бы просто и ясно,что ничего не светит нам

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 15 июня 2017, 18:20

      Прогиб засчитан

      6
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