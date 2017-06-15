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  • Газзаев о перспективах сборной России на ЧМ-2018 – Путину: «У меня такое же мнение, как у вас»

Газзаев о перспективах сборной России на ЧМ-2018 – Путину: «У меня такое же мнение, как у вас»

15 июня 2017, 17:46
21

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев во время «Прямой линии» обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о перспективах национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018.

Ранее Путин выступил с вопросом, когда сборная России начнет играть в футбол.

«Владимир Владимирович, какой результат должна показать наша сборная и как должна выступить на предстоящем чемпионате мира?» – спросил Газзаев Путина.

«Валерий, я хотел это от вас это услышать, а вы ловко мячик на мою сторону перекинули», – ответил Путин.

«А я вам могу честно сказать, что у меня такое же мнение, как у вас, Владимир Владимирович», – заявил Газзаев.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Газзаев Владимир
Комментарии (21)
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Краса
1497538667
Своего мнения нет, сыкло !!!
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Garrincha58
1497539020
Что и требовалось доказать? Да вы господа трепетные лани потерпите еще годик пройдет ЧМ и Президент больше и не вспомнит о футболе
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hevbn 28
1497539095
Это еще одно доказательство , что у нас не футбольная страна , разве можно себе представить ,чтобы Меркель не любила футбол, да ее только за это бы не выбрали канцлером ( она вообще с молодости входит в официальный фан-клуб Энерги из Котбуса) да и в Америке ты не можешь не интересоваться американским футболом , баскетболом и бейсболом ,если ты идешь в серьезную политику.
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Serjoga
1497539111
Подхалимаж! И не скрытый, а явный! На место Мутко иетит?
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kykyi
1497539569
А говорят что кавказцы гордые люди, а тут... Слов нет.
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tank219
1497540004
Прогиб засчитан
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Mahone
1497540017
Все подхалимы-ответил бы просто и ясно,что ничего не светит нам
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cska-62
1497540117
Зря Валерий Георгиевич в холуи подался... Был приличным человеком... :-(((( И забыл, что репутация у человека создаётся всю его жизнь, а теряется в один миг.
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dok66
1497542229
Хорошо потренировались по перекидыванию мячика !
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plehanov6
1497983101
лизоблюд!
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