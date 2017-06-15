Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Путин – Газзаеву: «Когда в футбол играть будем?»

    Президент России Владимир Путин спросил у Валерия Газзаева, когда сборная России будет успешно играть в футбол.

    «Вижу здесь в зале Валерия Газзаева. Хочу спросить, а когда мы в футбол играть будем?» – сказал Путин во время «Прямой линии».

    «Спасибо за прекрасную инфраструктуру, что вы уделяете внимание здоровью нации и здоровому образу жизни. Надеюсь, что новая молодая сборная сыграет удачно на Кубке конфедераций. Все мы получим удовольствие.

    Вспоминаю 2010 год, когда ваше внимание способствовало тому, что мы получили право на проведение чемпионата мира-2018», – ответил президенту Валерий Газзаев.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2017 15:52
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 16 июня 2017, 12:53

      когда Мутко уйдёт и поставят человека, который понимает в футболе и будет его развивать на уровне той же Германии, Бразилии и тд

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 15 июня 2017, 22:18

      жоп_л_зы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 июня 2017, 20:16

      самый точный ответ на вопрос - " х... его знает " , а его президенту не скажешь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 18:34

      Хорошо отрепетированный диалог . И Газзаев здесь прикрыл своим телом ЛВМуть . Валера заработал вистов ! Ждем нового главу РФС ! Посыл сделан !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      виктоша > dok66 16 июня 2017, 06:08

      В Думе спокойнее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июня 2017, 17:13

      Когда создадим ночную футбольную лигу,
      Тогда и покажем всем фигу.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 15 июня 2017, 16:53

      Прямой линии дождался что бы спросить,времени не хватает,все о России думает))
      А Валерий Газзаев спешно покинул зал,на глупый вопрос дал глупый ответ,отстрелялся)

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 июня 2017, 16:45

      Подмазался пользуясь случаем...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2017, 16:42

      я бы на месте Газзаева ответил мол господин Президент никогда ведь Россия не футбольная страна мы когда то хоккейной были и тут все профуфукали

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Garrincha58 15 июня 2017, 19:07

      Вас бы и близко не пустили с такими вопросами,а потом бы и посадили.Как того типа ,который не тот вопрос задал на прошлой конференции

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      GROM_969 15 июня 2017, 16:41

      Некогда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 15 июня 2017, 16:34

      Когда рак на горе свистнет, может быть...

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11