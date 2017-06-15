Путин – Газзаеву: «Когда в футбол играть будем?»

Президент России Владимир Путин спросил у Валерия Газзаева, когда сборная России будет успешно играть в футбол.

«Вижу здесь в зале Валерия Газзаева. Хочу спросить, а когда мы в футбол играть будем?» – сказал Путин во время «Прямой линии».

«Спасибо за прекрасную инфраструктуру, что вы уделяете внимание здоровью нации и здоровому образу жизни. Надеюсь, что новая молодая сборная сыграет удачно на Кубке конфедераций. Все мы получим удовольствие.

Вспоминаю 2010 год, когда ваше внимание способствовало тому, что мы получили право на проведение чемпионата мира-2018», – ответил президенту Валерий Газзаев.