Владимир Газзаев – о возвращении в «Актобе»: «Все можно вернуть»

Российский тренер Владимир Газзаев рассказал о возможном возвращении в казахстанский «Актобе».

– В СМИ появлялась информация о том, что вы можете вновь возглавить «Актобе». Велись ли переговоры?

– По поводу назначения в «Актобе» пока ничего комментировать не могу. За последние годы после моего ухода (в 2015 году – прим. «Бомбардира») клуб утерял лидирующие позиции в национальном первенстве, но абсолютно не сомневаюсь, что при правильном подходе все можно вернуть.

Клуб, который имеет свою историю и традиции, должен всегда претендовать и ставить перед собой самые высокие цели в чемпионате, чего и желаю «Актобе».

– Также сообщалось, что болельщики якобы выступили против вашего прихода. Так ли это?

– За два сезона, что я работал в «Актобе», мы выиграли серебряные медали чемпионата, доходили до финала кубка. В первом сезоне достойно выступили в еврокубках, где играли с «Динамо» Тбилиси, румынской «Стяуа», варшавской «Легией». Но была и одна неудачная игра в Лиге Европы во втором сезоне, после которой я сам подал в отставку.

При мне команда выдала 19-матчевую беспроигрышную серию и уверенно, с отрывом лидировала в чемпионате. Поэтому о том, что болельщики возмущены, мне ничего не известно.

Более того хочу поблагодарить их за теплый прием, когда я приезжал в роли главного тренера «Тобола», также уверенно лидировавшего при мне в чемпионате Казахстана.

– Поступали другие предложения?

– Предложения периодически поступают – как из России, в том числе и из ФНЛ, так и из зарубежья, например, из Казахстана. Рассматриваю предложения прежде всего от команд, ставящих высокие цели и задачи.