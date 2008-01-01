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    Владимир Газзаев – о возвращении в «Актобе»: «Все можно вернуть»

    Российский тренер Владимир Газзаев рассказал о возможном возвращении в казахстанский «Актобе».

    – В СМИ появлялась информация о том, что вы можете вновь возглавить «Актобе». Велись ли переговоры?

    – По поводу назначения в «Актобе» пока ничего комментировать не могу. За последние годы после моего ухода (в 2015 году – прим. «Бомбардира») клуб утерял лидирующие позиции в национальном первенстве, но абсолютно не сомневаюсь, что при правильном подходе все можно вернуть.

    Клуб, который имеет свою историю и традиции, должен всегда претендовать и ставить перед собой самые высокие цели в чемпионате, чего и желаю «Актобе».

    – Также сообщалось, что болельщики якобы выступили против вашего прихода. Так ли это?

    – За два сезона, что я работал в «Актобе», мы выиграли серебряные медали чемпионата, доходили до финала кубка. В первом сезоне достойно выступили в еврокубках, где играли с «Динамо» Тбилиси, румынской «Стяуа», варшавской «Легией». Но была и одна неудачная игра в Лиге Европы во втором сезоне, после которой я сам подал в отставку.

    При мне команда выдала 19-матчевую беспроигрышную серию и уверенно, с отрывом лидировала в чемпионате. Поэтому о том, что болельщики возмущены, мне ничего не известно.

    Более того хочу поблагодарить их за теплый прием, когда я приезжал в роли главного тренера «Тобола», также уверенно лидировавшего при мне в чемпионате Казахстана.

    – Поступали другие предложения?

    – Предложения периодически поступают – как из России, в том числе и из ФНЛ, так и из зарубежья, например, из Казахстана. Рассматриваю предложения прежде всего от команд, ставящих высокие цели и задачи.

    • 40-летний в январе стал тренером «Сиены».
    • Из-за бюрократических проблем он так и не возглавил команду официально.
    • Газзаева заменял его ассистент Марьян Пахарь.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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