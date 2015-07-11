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    • Владимир Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Актобе»

    Владимир Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Актобе»

    Главный тренер «Актобе» Владимир Газзаев написал заявление об уходе и покинул клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

    После провала в в квалификации Лиги Европы российский специалист решил покинуть свой пост, написав заявление об уходе по собственному желанию. Газзаев уже отбыл на родину, но руководство «Актобе» пока не решило, принимать его отставку или нет.

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    11.07.2015 11:24
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    Комментарии (63)
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    4 walls
    1436613183
    .
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    АрсенБурбулятр
    1436615486
    в 1-м же раунде уступили по сумме двух встреч эстонскому Нымме Калью, у Актобе был коф 8.5, у эстонского - 3.2, победитель выходил на Вадуц, у которово коф. тоже порядка 3-4, т.е. в 3-й раунд могли бы выходить запросто. так что осетинский сынишка-неудачни великово отца очень сильно подставил казахский футбол. по его лицу на аватаре соккера и видно что до тренера как такового ему еще далеко. физиономия его расплывчатая в улыбке о многом далеко не самом умном говорит!
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    AktobeBarca
    1436616290
    Давно пора.[Соблюдайте правила]ац
    Ответить
    хай
    1436616867
    папа купит тебе новую команду
    Ответить
    staff1975
    1436616888
    Бездарность
    Ответить
    нечитайло
    1436624009
    а бабки не нужны
    Ответить
    За Краснодар
    1436637902
    Отец эту самую Лигу Европы выигрывал(Кубок Уефа тогда),а вот сыну лучше сменить профессию ибо не его.
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    Barcelonec003
    1436643745
    Вечно он как крыса с корабля.как только возникают трудности сразу валит...так и в алании было
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    112910415
    1436721387
    не шмогла..
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    ologreds
    1694997633
    numo435374
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