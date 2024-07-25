Защитник ЦСКА проведет ближайшие полгода под руководством Газзаева

Защитник ЦСКА Михаил Рядно отправлен в аренду в «Родину». Она рассчитана на полгода, но предполагает продление до лета 2025 года.

«Михаил, рады приветствовать тебя в «Родине»! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды!» – написали москвичи.

«Родину» тренирует Владимир Газзаев.

В прошлом сезоне 18-летний Рядно провел 12 матчей за ЦСКА, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

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