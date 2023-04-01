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    Газзаев назвал лучших молодых тренеров России

    Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отметил работу двух молодых коллег, в том числе своего сына Владимира.

    – Кого бы выделили из молодых тренеров?

    – Сергея Игнашевича и Владимира Газзаева. Объясню – почему.

    У них есть результат. Игнашевич неплохо, на мой взгляд, работал в «Торпедо». Сейчас с «Балтикой» лидирует в Первой лиге – и, думаю, выйдет в РПЛ.

    Мой сын, работая в «Алании», когда был самый тяжелый сезон – переходной на «осень-весна», который длился полтора года, вышел в Высшую лигу с клубом. Потом играл в финале Кубка России.

    В Казахстане он очень успешно работал – в «Актобе» и «Тоболе». Был серебряным призером, финалистом Кубка. С «Тоболом» вообще установил рекорд – 20 туров без поражений.

    – Как вам Абаскаль? Может ли он быть примером того, что иностранные тренеры нужны нашей лиге?

    – Примером в «Спартаке» должен быть один человек – Олег Иванович Романцев. Как тренер.

    Что касается Абаскаля – он ничего еще не выиграл. Ну да, строит команду, внедряет молодых игроков. Это очень хорошо, но титулов нет.

    Поэтому пока рано петь дифирамбы Абаскалю. Считаю, это неправильно и несвоевременно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.04.2023 11:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      Пингвины Антарктиды 1 апреля, 12:14

      На мой взгляд, репутация Газзаева как эксперта завышена.

      0
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      Рейтинг: +3855

      fakeid 1 апреля, 12:01

      "Что касается Абаскаля – он ничего еще не выиграл"

      а сынишко твой что-то выиграл, да? ах, да, он же победитель фнл.

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