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Газзаев назвал лучших молодых тренеров России

1 апреля 2023, 11:50
1

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отметил работу двух молодых коллег, в том числе своего сына Владимира.

– Кого бы выделили из молодых тренеров?

– Сергея Игнашевича и Владимира Газзаева. Объясню – почему.

У них есть результат. Игнашевич неплохо, на мой взгляд, работал в «Торпедо». Сейчас с «Балтикой» лидирует в Первой лиге – и, думаю, выйдет в РПЛ.

Мой сын, работая в «Алании», когда был самый тяжелый сезон – переходной на «осень-весна», который длился полтора года, вышел в Высшую лигу с клубом. Потом играл в финале Кубка России.

В Казахстане он очень успешно работал – в «Актобе» и «Тоболе». Был серебряным призером, финалистом Кубка. С «Тоболом» вообще установил рекорд – 20 туров без поражений.

– Как вам Абаскаль? Может ли он быть примером того, что иностранные тренеры нужны нашей лиге?

– Примером в «Спартаке» должен быть один человек – Олег Иванович Романцев. Как тренер.

Что касается Абаскаля – он ничего еще не выиграл. Ну да, строит команду, внедряет молодых игроков. Это очень хорошо, но титулов нет.

Поэтому пока рано петь дифирамбы Абаскалю. Считаю, это неправильно и несвоевременно.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий Газзаев Владимир Игнашевич Сергей
Комментарии (1)
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Пингвины Антарктиды
1680340479
На мой взгляд, репутация Газзаева как эксперта завышена.
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