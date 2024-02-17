Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Класс бросается в глаза»: Черышев прокомментировал приход экс-игрока ЦСКА Гогуа в «Шинник»

    «Класс бросается в глаза»: Черышев прокомментировал приход экс-игрока ЦСКА Гогуа в «Шинник»

    Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев оценил новичка команды Седрика Гогуа.

    • В 2019-2022 годах Гогуа принадлежал ЦСКА.
    • За москвичей у Седрика 5 матчей, гол.
    • Также Гогуа играл в России за «Тамбов» и «Ротор».

    «Седрик только начал с нами тренироваться. Естественно, ему сейчас нужно набирать хорошую физическую форму, так как есть небольшая нехватка в этом аспекте. Но по уровню работы с мячом и по тому, как он выполняет определeнные игровые действия, его класс сразу бросается в глаза. Поэтому работаем над этими аспектами.

    Что касается будущего, всe покажет время. У него контракт до конца сезона, как и у меня», – сказал Черышев.

    Новости по теме
    Экс-защитник ЦСКА Гогуа нашел новый клуб в России 2
    Экс-игрок ЦСКА Гогуа приехал на просмотр в клуб Первой лиги
    «Истиклол» Черевченко подписал экс-защитника ЦСКА 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2024 17:47
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Красногвардейчик
    1708198720
    Селюк и Черышева развёл)) Впарил неликвид)
    Ответить
    Mirak92
    1708280508
    стата у него конечно топ))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+