«Класс бросается в глаза»: Черышев прокомментировал приход экс-игрока ЦСКА Гогуа в «Шинник»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев оценил новичка команды Седрика Гогуа.

В 2019-2022 годах Гогуа принадлежал ЦСКА.

За москвичей у Седрика 5 матчей, гол.

Также Гогуа играл в России за «Тамбов» и «Ротор».

«Седрик только начал с нами тренироваться. Естественно, ему сейчас нужно набирать хорошую физическую форму, так как есть небольшая нехватка в этом аспекте. Но по уровню работы с мячом и по тому, как он выполняет определeнные игровые действия, его класс сразу бросается в глаза. Поэтому работаем над этими аспектами.

Что касается будущего, всe покажет время. У него контракт до конца сезона, как и у меня», – сказал Черышев.