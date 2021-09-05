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  • Селюк: «Гогуа остается в ЦСКА. Он лучше Фукса, Васина, Бийола»

Селюк: «Гогуа остается в ЦСКА. Он лучше Фукса, Васина, Бийола»

5 сентября 2021, 12:41
9

Защитник Седрик Гогуа не покинет ЦСКА за оставшиеся дни трансферного окна. Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.

«Гогуа не покинет ЦСКА в это трансферное окно. У него нет никаких претензий к клубу. С психологическим состоянием у Седрика все нормально, он готов лететь в космос.

Гогуа не выпускают на поле, потому что он лучше Бруно Фукса, Виктора Васина и Яки Бийола. Если Седрик будет играть в товарищеских матчах, где он будет показывать хорошую игру, а потом опять сядет на лавку, тогда у болельщиков будут вопросы к Алексею Березуцкому. Жизнь покажет, кто есть кто и who is who», – сказал Селюк.

  • В прошлом сезоне Гогуа был арендован «Ротором», вылетевшим в ФНЛ.
  • Гогуа выигрывал чемпионат и Кубок Сербии с «Партизаном».
  • Контракт 27-летнего ивуарийца с ЦСКА действует еще 2 года.

Селюк: «Никуда не годится, что Гогуа получает в ЦСКА зарплату и не выходит на поле. В клуб надо пригласить Петросяна и сделать Юморину»

Селюк: «Легко докажу, что Геркус вор. Он выписал Медведеву 240 миллионов рублей подъемных»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гогуа Седрик Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
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Artemka444
1630845600
Что то не видно и не слышно этого гогуа Только агент за него говорит
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PAREVG.
1630846159
Твой вонючий мартыхай никому не нужен. он абсолютно бесполезен, как и все те кого ты привозил в Россию!!! Я был сильно удивлен, что в ЦСКА, после Траоре, в очередной раз наступили на те же грабли, и купили одного из твоих рабов. Если тебе так нравится торговать мартыхаями, делай это не выезжая из африки, продавай из страны в страну, из клуба в клуб, из одного племени в другое, главное - за переделы континента ИХ НЕ ВЫВОЗИ!!!!!!!!!!!!!!
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Sancho010365
1630846380
Если защитник Седрик Гогуа покинет ЦСКА за оставшиеся дни трансферного окна или покинет ЦСКА в это трансферное окно, Селюку придётся себя переписать и стоять в защите у ЦСКА. Ничего в футболе России не меняется.
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jek718875
1630854891
А ХТО ЦЭ???
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Ганнибал Лектор
1630855402
А еще он лучше Рамоса, Кьеллини, Маноласа, Магуайра и всяких там Де Лигтов. Работорговца совсем понесло
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RUSARM
1630862030
Ну вот сегодня в товарняке с проводницами,что он показал??? Ни чего!!! Вот и полирует лавку!!!
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Sky Spartak
1630865976
Лучше , но не играет...а если поставят в состав то..... Неадекват короче )
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Hektor 84
1630872782
Достал уже работорговец со своим гогуа! Если он такой лучший, в чем логика держать его в резерве? Селюк просто смирись ты не Мино Райола! Тебе не дорасти до его уровня уже никогда!
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