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    Селюк: «Гогуа остается в ЦСКА. Он лучше Фукса, Васина, Бийола»

    Защитник Седрик Гогуа не покинет ЦСКА за оставшиеся дни трансферного окна. Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.

    «Гогуа не покинет ЦСКА в это трансферное окно. У него нет никаких претензий к клубу. С психологическим состоянием у Седрика все нормально, он готов лететь в космос.

    Гогуа не выпускают на поле, потому что он лучше Бруно Фукса, Виктора Васина и Яки Бийола. Если Седрик будет играть в товарищеских матчах, где он будет показывать хорошую игру, а потом опять сядет на лавку, тогда у болельщиков будут вопросы к Алексею Березуцкому. Жизнь покажет, кто есть кто и who is who», – сказал Селюк.

    • В прошлом сезоне Гогуа был арендован «Ротором», вылетевшим в ФНЛ.
    • Гогуа выигрывал чемпионат и Кубок Сербии с «Партизаном».
    • Контракт 27-летнего ивуарийца с ЦСКА действует еще 2 года.

    Селюк: «Никуда не годится, что Гогуа получает в ЦСКА зарплату и не выходит на поле. В клуб надо пригласить Петросяна и сделать Юморину»

    Селюк: «Легко докажу, что Геркус вор. Он выписал Медведеву 240 миллионов рублей подъемных»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3402

      FENIX-SL 1 час назад

      я вот тоже не понимаю почему он не играет

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      Рейтинг: +1698

      Niko > FENIX-SL 48 минут назад

      Потому ч о в прошлом году он и в роторе не блистал. А в этом сезоне игра в центре обороны сверх нареканий и не имеет. Плюс мы не знаем как он выглядит на тренировках. Этот то понятно хвалит свой огород. Березуцкий не дурак, сильного не выпускать не будет, он же не сам себе враг

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