Селюк: «Гогуа остается в ЦСКА. Он лучше Фукса, Васина, Бийола»

Защитник Седрик Гогуа не покинет ЦСКА за оставшиеся дни трансферного окна. Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.

«Гогуа не покинет ЦСКА в это трансферное окно. У него нет никаких претензий к клубу. С психологическим состоянием у Седрика все нормально, он готов лететь в космос.

Гогуа не выпускают на поле, потому что он лучше Бруно Фукса, Виктора Васина и Яки Бийола. Если Седрик будет играть в товарищеских матчах, где он будет показывать хорошую игру, а потом опять сядет на лавку, тогда у болельщиков будут вопросы к Алексею Березуцкому. Жизнь покажет, кто есть кто и who is who», – сказал Селюк.

В прошлом сезоне Гогуа был арендован «Ротором», вылетевшим в ФНЛ.

Гогуа выигрывал чемпионат и Кубок Сербии с «Партизаном».

Контракт 27-летнего ивуарийца с ЦСКА действует еще 2 года.

Селюк: «Никуда не годится, что Гогуа получает в ЦСКА зарплату и не выходит на поле. В клуб надо пригласить Петросяна и сделать Юморину»

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