Селюк: «Легко докажу, что Геркус вор. Он выписал Медведеву 240 миллионов рублей подъемных»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает бывшего президента «Локомотива» Илью Геркуса вором. Он готов доказать это в суде.

«У паспортистов в российской футболе сейчас огромное лобби. Когда такие жулики, как Геркус, выписывают Никите Медведеву 240 миллионов подъемных, а Медведев как не играл, так и не играет, появляются вопросы. Если Геркус не согласен, он может подать на меня в суд. Я в отличие от «Локомотива» легко докажу, что он вор», – сказал Селюк.