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    Селюк: «Легко докажу, что Геркус вор. Он выписал Медведеву 240 миллионов рублей подъемных»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает бывшего президента «Локомотива» Илью Геркуса вором. Он готов доказать это в суде.

    «У паспортистов в российской футболе сейчас огромное лобби. Когда такие жулики, как Геркус, выписывают Никите Медведеву 240 миллионов подъемных, а Медведев как не играл, так и не играет, появляются вопросы. Если Геркус не согласен, он может подать на меня в суд. Я в отличие от «Локомотива» легко докажу, что он вор», – сказал Селюк.

    • Геркус сейчас занимается вопросом телеправ в компании, входящей в структуру «Мегафона».
    • При Геркусе «Локомотив» взял чемпионство.
    • Медведев сейчас выступает в «Рубине».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +46253

      MaxRnD 1 час назад

      А потом Медведев совсем пропал с экранов радаров ....
      Зачем дальше играть в футбол и совершенствоваться, если хотя бы часть от такой суммы осталась у него в руках ?
      Для молодой неокрепшей психики деньги - зло

      0
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      Рейтинг: +13991

      Garrincha58 1 час назад

      громкое обвинение теперь если сказал А надо говорить и Б

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      Рейтинг: +2414

      yorgenbarenz 2 часа назад

      Громкое,уверенное заявление.Не на пустом месте возникло обвинение.Убеждён-Геркус проглотит.

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      Рейтинг: +3171

      PAREVG. 2 часа назад

      Даже если это так, и Геркус мошенник и вор, он вернул шПалыча в Локо, при нем пришли сильные игроки, при нем Локо выиграл титул и еще несколько трофеев, он собирался делать реконструкцию стадиона с установкой крыши, при нем народ пошел на трибуны.
      А потом президентом Локомотива стал грызун...

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      Рейтинг: +109

      чаппай > PAREVG. 2 часа назад

      Если он вор, то должен быть судим. Закон или для всех или ни для кого

      0
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      Рейтинг: +3171

      PAREVG. > чаппай 2 часа назад

      Во первых грызун подавал на него в суд. и проиграл, во вторых, даже если он реально выписал эту сумму Медведеву, то он ее не украл, и не себе выплатил, и в третьих, главное, над ним тоже есть начальство, как минимум глава МПС, а именно МПС выделяет деньги на клуб, и их должно интересовать на что эти деньги тратятся.

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      Рейтинг: +1529

      Красногорск_Фан > чаппай 1 час назад

      Все это относительно. Во Франции в средневековье должности чиновников официально продавались ибо изначально подразумевалось что будут воровать. А коллега по Локо прав. Чем он там занимается не так важно чем то что он сделал для клуба и для Футбола. Пеле в молодости в попу шпилился. Но помним мы его не за это совсем.

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      Рейтинг: +109

      чаппай > Красногорск_Фан 1 час назад

      Пусть следствие и суд разбирается. Вы таким отношением страну в помойку с неработающими законами превратили

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      Рейтинг: +1529

      Красногорск_Фан > чаппай 1 час назад

      Как скажете. Рад что вы не равнодушны к будущему страны

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      Рейтинг: +3171

      PAREVG. 3 часа назад

      У работорговца Селюка на Геркуса зуб еще с тех времен. когда Геркус заявил что никого и никогда у Селюка не купит...

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