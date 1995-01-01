Селюк: «Легко докажу, что Геркус вор. Он выписал Медведеву 240 миллионов рублей подъемных»

А потом Медведев совсем пропал с экранов радаров ....
Зачем дальше играть в футбол и совершенствоваться, если хотя бы часть от такой суммы осталась у него в руках ?
Для молодой неокрепшей психики деньги - зло
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает бывшего президента «Локомотива» Илью Геркуса вором. Он готов доказать это в суде.
«У паспортистов в российской футболе сейчас огромное лобби. Когда такие жулики, как Геркус, выписывают Никите Медведеву 240 миллионов подъемных, а Медведев как не играл, так и не играет, появляются вопросы. Если Геркус не согласен, он может подать на меня в суд. Я в отличие от «Локомотива» легко докажу, что он вор», – сказал Селюк.
- Геркус сейчас занимается вопросом телеправ в компании, входящей в структуру «Мегафона».
- При Геркусе «Локомотив» взял чемпионство.
- Медведев сейчас выступает в «Рубине».