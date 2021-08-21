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  • Селюк: «Легко докажу, что Геркус вор. Он выписал Медведеву 240 миллионов рублей подъемных»

Селюк: «Легко докажу, что Геркус вор. Он выписал Медведеву 240 миллионов рублей подъемных»

21 августа 2021, 17:15
10

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает бывшего президента «Локомотива» Илью Геркуса вором. Он готов доказать это в суде.

«У паспортистов в российской футболе сейчас огромное лобби. Когда такие жулики, как Геркус, выписывают Никите Медведеву 240 миллионов подъемных, а Медведев как не играл, так и не играет, появляются вопросы. Если Геркус не согласен, он может подать на меня в суд. Я в отличие от «Локомотива» легко докажу, что он вор», – сказал Селюк.

  • Геркус сейчас занимается вопросом телеправ в компании, входящей в структуру «Мегафона».
  • При Геркусе «Локомотив» взял чемпионство.
  • Медведев сейчас выступает в «Рубине».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья Селюк Дмитрий
Комментарии (10)
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PAREVG.
1629555668
У работорговца Селюка на Геркуса зуб еще с тех времен. когда Геркус заявил что никого и никогда у Селюка не купит...
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PAREVG.
1629557698
Даже если это так, и Геркус мошенник и вор, он вернул шПалыча в Локо, при нем пришли сильные игроки, при нем Локо выиграл титул и еще несколько трофеев, он собирался делать реконструкцию стадиона с установкой крыши, при нем народ пошел на трибуны. А потом президентом Локомотива стал грызун...
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yorgenbarenz
1629559508
Громкое,уверенное заявление.Не на пустом месте возникло обвинение.Убеждён-Геркус проглотит.
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Garrincha58
1629561828
громкое обвинение теперь если сказал А надо говорить и Б
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MaxRnD
1629562442
А потом Медведев совсем пропал с экранов радаров .... Зачем дальше играть в футбол и совершенствоваться, если хотя бы часть от такой суммы осталась у него в руках ? Для молодой неокрепшей психики деньги - зло
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paracetamol
1629568978
Коррупция все разъедает!
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Антибиотик
1629627879
Уж, кто бы говорил. Селюку точно веры нет!
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