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    Селюк: «Никуда не годится, что Гогуа получает в ЦСКА зарплату и не выходит на поле. В клуб надо пригласить Петросяна и сделать Юморину»

    Агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк высказался об отношениях клуба и игрока. Он предлагает москвичам отпустить футболиста.

    «У Гогуа все в порядке. Клуб продолжает выплачивать вовремя зарплату. Надо пригласить в ЦСКА Евгения Петросяна и сделать Юморину. Никуда не годится, что футболист, получающий зарплату, находится в клубе и не выходит на поле. Происходят странные вещи, но жизнь покажет.

    Ну не хотите иметь дело с футболистом, тогда расторгните с ним контракт. Гогуа для ЦСКА – это копейки. Не хотите – получите копейки, и пусть уходит. Зачем держать человека? Ощущение, будто это принципиальный вопрос, граничащий с расизмом.

    Гораздо проще ткнуть меня, Селюка, мордой, выпустить Гогуа и сказать: «Смотрите, выпускаем, и вы видите полное говно». Ну чего не выпустите? Не говорю же про официальный матч, пусть в товарищеской игре покажется. Ответ прост: потому что его потом не убрать. Он будет лучше Игоря Дивеева и Виктора Васина», – убежден Селюк.

    • В прошлом сезоне Гогуа был арендован «Ротором», вылетевшим в ФНЛ.
    • Гогуа выигрывал чемпионат и Кубок Сербии с «Партизаном».
    • Контракт 27-летнего ивуарийца с ЦСКА действует еще 2 года.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6856

      Fusballer 10 минут назад

      Получается, что Гогуа нужно платить минималку российскую, тысяч 11 рублей.

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      Рейтинг: +3253

      PAREVG. 42 минуты назад

      Твой вонючий мартыхай никому не нужен. он абсолютно бесполезен, как и все те кого ты привозил в Россию!!!
      Я был сильно удивлен, что в ЦСКА в очередной раз наступили на те же грабли, и купили одного из твоих рабов.

      Если тебе так нравится торговать мартыхаями, делай это не выезжая из африки, продавай из страны в страну, из клуба в клуб, из одного племени в другое, главное - за переделы континента НЕ ВЫВОЗИ!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +11565

      Hektor 84 53 минуты назад

      Селюк Петросяна уже не смотрят! В моде камеди клуб))) а ты застрял где то в 90 х

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