Селюк: «Никуда не годится, что Гогуа получает в ЦСКА зарплату и не выходит на поле. В клуб надо пригласить Петросяна и сделать Юморину»

Агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк высказался об отношениях клуба и игрока. Он предлагает москвичам отпустить футболиста.

«У Гогуа все в порядке. Клуб продолжает выплачивать вовремя зарплату. Надо пригласить в ЦСКА Евгения Петросяна и сделать Юморину. Никуда не годится, что футболист, получающий зарплату, находится в клубе и не выходит на поле. Происходят странные вещи, но жизнь покажет.

Ну не хотите иметь дело с футболистом, тогда расторгните с ним контракт. Гогуа для ЦСКА – это копейки. Не хотите – получите копейки, и пусть уходит. Зачем держать человека? Ощущение, будто это принципиальный вопрос, граничащий с расизмом.

Гораздо проще ткнуть меня, Селюка, мордой, выпустить Гогуа и сказать: «Смотрите, выпускаем, и вы видите полное говно». Ну чего не выпустите? Не говорю же про официальный матч, пусть в товарищеской игре покажется. Ответ прост: потому что его потом не убрать. Он будет лучше Игоря Дивеева и Виктора Васина», – убежден Селюк.

В прошлом сезоне Гогуа был арендован «Ротором», вылетевшим в ФНЛ.

Гогуа выигрывал чемпионат и Кубок Сербии с «Партизаном».

Контракт 27-летнего ивуарийца с ЦСКА действует еще 2 года.

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