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  • Селюк: «Никуда не годится, что Гогуа получает в ЦСКА зарплату и не выходит на поле. В клуб надо пригласить Петросяна и сделать Юморину»

Селюк: «Никуда не годится, что Гогуа получает в ЦСКА зарплату и не выходит на поле. В клуб надо пригласить Петросяна и сделать Юморину»

4 сентября 2021, 00:02
10

Агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк высказался об отношениях клуба и игрока. Он предлагает москвичам отпустить футболиста.

«У Гогуа все в порядке. Клуб продолжает выплачивать вовремя зарплату. Надо пригласить в ЦСКА Евгения Петросяна и сделать Юморину. Никуда не годится, что футболист, получающий зарплату, находится в клубе и не выходит на поле. Происходят странные вещи, но жизнь покажет.

Ну не хотите иметь дело с футболистом, тогда расторгните с ним контракт. Гогуа для ЦСКА – это копейки. Не хотите – получите копейки, и пусть уходит. Зачем держать человека? Ощущение, будто это принципиальный вопрос, граничащий с расизмом.

Гораздо проще ткнуть меня, Селюка, мордой, выпустить Гогуа и сказать: «Смотрите, выпускаем, и вы видите полное говно». Ну чего не выпустите? Не говорю же про официальный матч, пусть в товарищеской игре покажется. Ответ прост: потому что его потом не убрать. Он будет лучше Игоря Дивеева и Виктора Васина», – убежден Селюк.

  • В прошлом сезоне Гогуа был арендован «Ротором», вылетевшим в ФНЛ.
  • Гогуа выигрывал чемпионат и Кубок Сербии с «Партизаном».
  • Контракт 27-летнего ивуарийца с ЦСКА действует еще 2 года.

Селюк: «Легко докажу, что Геркус вор. Он выписал Медведеву 240 миллионов рублей подъемных»

Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гогуа Седрик Селюк Дмитрий
Комментарии (10)
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Hektor 84
1630704245
Селюк Петросяна уже не смотрят! В моде камеди клуб))) а ты застрял где то в 90 х
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PAREVG.
1630704928
Твой вонючий мартыхай никому не нужен. он абсолютно бесполезен, как и все те кого ты привозил в Россию!!! Я был сильно удивлен, что в ЦСКА в очередной раз наступили на те же грабли, и купили одного из твоих рабов. Если тебе так нравится торговать мартыхаями, делай это не выезжая из африки, продавай из страны в страну, из клуба в клуб, из одного племени в другое, главное - за переделы континента НЕ ВЫВОЗИ!!!!!!!!!!!!!!
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Fusballer
1630706844
Получается, что Гогуа нужно платить минималку российскую, тысяч 11 рублей.
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Блямба
1630728820
Фобия расизма -приобретённое психическое отклонение после многолетней связи с Яя..ми.
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Niko
1630731792
Можно и с обратной стороны пойти, если ваш чудо футболист хоть кому-то нужен, пусть предложат хоть копейки и валите на все четыре стороны, но нет. Это палено, никому не нужно
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paracetamol
1630734435
Тренер туп, вот почему!
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Fusballer
1630748112
Каждый раз, когда вижу фамилию Гогуа, думаю что речь идёт о грузинском футболисте)
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