Селюк может обратиться в ФИФА, если ЦСКА не возьмет Гогуа на сборы

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, сообщил, что столичный клуб решил не брать его клиента на второй тренировочный сбор. Представитель футболиста пригрозил ЦСКА санкциями со стороны ФИФА.

«Непонятно почему, но Гогуа не летит с ЦСКА на сборы. Нам никто ничего не объяснял. То, что сейчас происходит, мягко говоря, несправедливо. Видимо, теперь ЦСКА уже будет объясняться в других инстанциях. Я имею в виду ФИФА.

У Седрика контракт с ЦСКА, который будет длиться еще два года. Понятно, что у них перебор легионеров и от некоторых они хотят избавиться. Но они идут неправильным путем. Давлением они ничего не добьются. Они уже нарушают регламентные нормы ФИФА. Им это просто все дорого выльется.

Мы уже прислали в ЦСКА официальные юридические бумаги с нашей позицией по этому вопросу. Если не хотите видеть Седрика в команде, мы готовы расторгнуть контракт, но естественно с выплатой неустойки. А не брать игрока на сборы и давить на него не надо, ни к чему хорошему это не приведет.

Мы пока только предупреждаем о том, что может произойти. Мы рассматриваем вариант, при котором обратимся в ФИФА.

Если мы обратимся в ФИФА сейчас, ЦСКА может ответить, что они заявят Седрика перед сезоном. Но когда заявка закроется, а Седрика в ней не будет, ФИФА обяжет ЦСКА выплатить все деньги, которые полагаются Седрику до конца его контракта. Так что мы пока подождем», – сказал Селюк.