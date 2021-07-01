Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Селюк может обратиться в ФИФА, если ЦСКА не возьмет Гогуа на сборы

    Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, сообщил, что столичный клуб решил не брать его клиента на второй тренировочный сбор. Представитель футболиста пригрозил ЦСКА санкциями со стороны ФИФА.

    «Непонятно почему, но Гогуа не летит с ЦСКА на сборы. Нам никто ничего не объяснял. То, что сейчас происходит, мягко говоря, несправедливо. Видимо, теперь ЦСКА уже будет объясняться в других инстанциях. Я имею в виду ФИФА.

    У Седрика контракт с ЦСКА, который будет длиться еще два года. Понятно, что у них перебор легионеров и от некоторых они хотят избавиться. Но они идут неправильным путем. Давлением они ничего не добьются. Они уже нарушают регламентные нормы ФИФА. Им это просто все дорого выльется.

    Мы уже прислали в ЦСКА официальные юридические бумаги с нашей позицией по этому вопросу. Если не хотите видеть Седрика в команде, мы готовы расторгнуть контракт, но естественно с выплатой неустойки. А не брать игрока на сборы и давить на него не надо, ни к чему хорошему это не приведет.

    Мы пока только предупреждаем о том, что может произойти. Мы рассматриваем вариант, при котором обратимся в ФИФА.

    Если мы обратимся в ФИФА сейчас, ЦСКА может ответить, что они заявят Седрика перед сезоном. Но когда заявка закроется, а Седрика в ней не будет, ФИФА обяжет ЦСКА выплатить все деньги, которые полагаются Седрику до конца его контракта. Так что мы пока подождем», – сказал Селюк.

    • С августа 2020 года ивуариец выступал за «Ротор» на правах аренды.
    • В прошедшем сезоне игрок провел 22 матча, результативными действиями не отличался.
    • Контракт 26-летнего Гогуа с ЦСКА рассчитан до 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:06
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33

      saf05 6 минут назад

      Взяли моду грозить,-долбодятлы. Сам то смотри как бы без штанов не остаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1625

      Niko 1 час назад

      Есть вероятность что это будет хороший репутационный плюс для этого типа для других футболистов, но огромный минус для клубов, которые после этой ситуации при прочих равных предпочтут футболиста от другого агента.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5031

      Fusballer 1 час назад

      Иди в ж о п у, агентишка никчёмный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Лфшт 1 час назад

      Выздыхали бы все эти агенты

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86939
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66636
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru