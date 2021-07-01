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  • Селюк может обратиться в ФИФА, если ЦСКА не возьмет Гогуа на сборы

Селюк может обратиться в ФИФА, если ЦСКА не возьмет Гогуа на сборы

1 июля 2021, 14:06
9

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, сообщил, что столичный клуб решил не брать его клиента на второй тренировочный сбор. Представитель футболиста пригрозил ЦСКА санкциями со стороны ФИФА.

«Непонятно почему, но Гогуа не летит с ЦСКА на сборы. Нам никто ничего не объяснял. То, что сейчас происходит, мягко говоря, несправедливо. Видимо, теперь ЦСКА уже будет объясняться в других инстанциях. Я имею в виду ФИФА.

У Седрика контракт с ЦСКА, который будет длиться еще два года. Понятно, что у них перебор легионеров и от некоторых они хотят избавиться. Но они идут неправильным путем. Давлением они ничего не добьются. Они уже нарушают регламентные нормы ФИФА. Им это просто все дорого выльется.

Мы уже прислали в ЦСКА официальные юридические бумаги с нашей позицией по этому вопросу. Если не хотите видеть Седрика в команде, мы готовы расторгнуть контракт, но естественно с выплатой неустойки. А не брать игрока на сборы и давить на него не надо, ни к чему хорошему это не приведет.

Мы пока только предупреждаем о том, что может произойти. Мы рассматриваем вариант, при котором обратимся в ФИФА.

Если мы обратимся в ФИФА сейчас, ЦСКА может ответить, что они заявят Седрика перед сезоном. Но когда заявка закроется, а Седрика в ней не будет, ФИФА обяжет ЦСКА выплатить все деньги, которые полагаются Седрику до конца его контракта. Так что мы пока подождем», – сказал Селюк.

  • С августа 2020 года ивуариец выступал за «Ротор» на правах аренды.
  • В прошедшем сезоне игрок провел 22 матча, результативными действиями не отличался.
  • Контракт 26-летнего Гогуа с ЦСКА рассчитан до 2023 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гогуа Седрик Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
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Лфшт
1625138461
Выздыхали бы все эти агенты
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Fusballer
1625138596
Иди в ж о п у, агентишка никчёмный.
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Niko
1625139060
Есть вероятность что это будет хороший репутационный плюс для этого типа для других футболистов, но огромный минус для клубов, которые после этой ситуации при прочих равных предпочтут футболиста от другого агента.
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saf05
1625145012
Взяли моду грозить,-долбодятлы. Сам то смотри как бы без штанов не остаться.
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Snek
1625149126
Сначала он умудрился впарить это гомно, а теперь ещё и хочет, чтобы оно играло. А он не видет, что его клиент не тянет уровень клуба? Вероятнее всего ему ищут вариант с арендой и правильно делают.
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RUSARM
1625150919
Селюк -3,14здюк уже заколебал!!!
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balam
1625153516
угрожает падла.неприятный типок
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Валерий2705
1625154530
Как раз таки почему его не хотят брать на сборы всем понятно, кроме гражданина Серюка. Потому что Седрик - никакой) Другой вопрос, что его ведь кто то подписал за очередной откат, вот где крайнего искать надо и таких ошибок не совершать. А Серюк как бы падальщиком, так им и останется))
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vladimir-7
1625154933
Селюк, такими заявлениями с угрозой в адрес ЦСКА, ты можешь устроить "веселую" жизнь своему Гогуа. Футбольную "звезду" Гогуа могут отдать в Ахмат, к твоему протеже Яя Туре и это будет еще хороший вариант, а то и, по армейской линии, в какую-нибудь в/ч СКА Хабаровска.
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