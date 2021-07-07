Гогуа прилетел на сбор ЦСКА. Ранее агент футболиста Селюк пригрозил клубу санкциями от ФИФА

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, сообщил, что его клиент прилетел на сбор московского клуба в Австрию.

Напомним, ранее Селюк обещал обратиться в ФИФА, если столичный клуб не возьмет ивуарийца на сборы.

«Да, Гогуа наконец прилетел в Австрию. Ура! Он уже едет на сбор ЦСКА. Хочу сказать, что клуб наконец полностью его просветил, теперь он готов ко полету на МКС. Осталось сыграть в футбол.

Это нормально, что игрок на контракте прошел под микроскопом все медицинские тесты и здоровым полетел удивлять Алексея Березуцкого.

Будем надеяться, что ему дадут сыграть в товарищеском матче, где он сможет убедить тренера, что он достойный игрок ЦСКА, и клубу не надо будет приобретать дополнительных защитников. При игре в четыре защитника Гогуа и Игорь Дивеев – оптимальная связка», – сказал Селюк.