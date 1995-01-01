Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Гогуа прилетел на сбор ЦСКА. Ранее агент футболиста Селюк пригрозил клубу санкциями от ФИФА

    Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, сообщил, что его клиент прилетел на сбор московского клуба в Австрию.

    Напомним, ранее Селюк обещал обратиться в ФИФА, если столичный клуб не возьмет ивуарийца на сборы.

    «Да, Гогуа наконец прилетел в Австрию. Ура! Он уже едет на сбор ЦСКА. Хочу сказать, что клуб наконец полностью его просветил, теперь он готов ко полету на МКС. Осталось сыграть в футбол.

    Это нормально, что игрок на контракте прошел под микроскопом все медицинские тесты и здоровым полетел удивлять Алексея Березуцкого.

    Будем надеяться, что ему дадут сыграть в товарищеском матче, где он сможет убедить тренера, что он достойный игрок ЦСКА, и клубу не надо будет приобретать дополнительных защитников. При игре в четыре защитника Гогуа и Игорь Дивеев – оптимальная связка», – сказал Селюк.

    • С августа 2020 года ивуариец выступал за «Ротор» на правах аренды.
    • В прошедшем сезоне игрок провел 22 матча, результативными действиями не отличался.
    • Контракт 26-летнего Гогуа с ЦСКА рассчитан до 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87147
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66759
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru