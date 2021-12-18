Экс-защитник ЦСКА Гогуа перешел в казахстанский «Туран»

ФАНТАСТИКА
«Туран» объявил о подписании центрального защитника Седрика Гогуа.
27-летний футболист перешел в казахстанский клуб на правах свободного агента.
Контракт с ивуарийцем рассчитан до конца 2022 года.
- Последним клубом Гогуа был ЦСКА.
- В ноябре стороны расторгли соглашение.
- Рыночная стоимость игрока – 300 тысяч евро.
Селюк – о будущем Гогуа: «Про ФНЛ речь не идет. Такой игрок не помешает «Спартаку» и «Зениту»
ЦСКА объявил о расторжении контракта с Гогуа
Селюк: «Контракт Гогуа с ЦСКА будет разорван на следующей неделе. Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России»