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    Экс-защитник ЦСКА Гогуа перешел в казахстанский «Туран»

    «Туран» объявил о подписании центрального защитника Седрика Гогуа.

    27-летний футболист перешел в казахстанский клуб на правах свободного агента.

    Контракт с ивуарийцем рассчитан до конца 2022 года.

    • Последним клубом Гогуа был ЦСКА.
    • В ноябре стороны расторгли соглашение.
    • Рыночная стоимость игрока – 300 тысяч евро.

    Селюк – о будущем Гогуа: «Про ФНЛ речь не идет. Такой игрок не помешает «Спартаку» и «Зениту»

    ЦСКА объявил о расторжении контракта с Гогуа

    Селюк: «Контракт Гогуа с ЦСКА будет разорван на следующей неделе. Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России»

    Источник: инстаграм «Турана»

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    20.02.2022 22:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3388

      Axe111 19 минут назад

      ФАНТАСТИКА

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      Рейтинг: +14656

      Hektor 84 1 час назад

      Как так Селюк? А как же по нем европейские гранды плакали)))

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