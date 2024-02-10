Экс-игрок ЦСКА Гогуа приехал на просмотр в клуб Первой лиги

Бывший защитник ЦСКА Седрик Гогуа снова пытается трудоустроиться в России.
Сейчас 29-летний футболист находится на просмотре в «Шиннике».
«Гогуа должен был вчера присоединиться к сборам «Шинника» в Турции. Мы вели переговоры, чтобы посмотреть в какой форме он находится.
Нам нужен центральный защитник для конкуренции. Мы рассматривали несколько кандидатур на эту позицию, как российских, так и иностранных.
Гогуа играл в ЦСКА, до этого выступал у Игоря Черевченко, о нeм хорошие отзывы как о футболисте. Сейчас решили посмотреть на его состояние.
Советовались ли с Черевченко? Да, и не только с ним. С главным тренером собирали информацию из клубов, где он играл», – сказал генеральный директор ярославского клуба Галимджан Хайрулин.
- Гогуа – свободный агент.
- Его последним клубом был «Истиклол» из Таджикистана.
- Рыночная стоимость игрока – 125 тысяч евро.
- Ранее в России он выступал за «СКА-Хабаровск», «Тамбов», ЦСКА и «Ротор».