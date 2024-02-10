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    Экс-игрок ЦСКА Гогуа приехал на просмотр в клуб Первой лиги

    Бывший защитник ЦСКА Седрик Гогуа снова пытается трудоустроиться в России.

    Сейчас 29-летний футболист находится на просмотре в «Шиннике».

    «Гогуа должен был вчера присоединиться к сборам «Шинника» в Турции. Мы вели переговоры, чтобы посмотреть в какой форме он находится.

    Нам нужен центральный защитник для конкуренции. Мы рассматривали несколько кандидатур на эту позицию, как российских, так и иностранных.

    Гогуа играл в ЦСКА, до этого выступал у Игоря Черевченко, о нeм хорошие отзывы как о футболисте. Сейчас решили посмотреть на его состояние.

    Советовались ли с Черевченко? Да, и не только с ним. С главным тренером собирали информацию из клубов, где он играл», – сказал генеральный директор ярославского клуба Галимджан Хайрулин.

    • Гогуа – свободный агент.
    • Его последним клубом был «Истиклол» из Таджикистана.
    • Рыночная стоимость игрока – 125 тысяч евро.
    • Ранее в России он выступал за «СКА-Хабаровск», «Тамбов», ЦСКА и «Ротор».

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    Источник: Metaratings

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    10.02.2024 13:13
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