Селюк: «Контракт Гогуа с ЦСКА будет разорван на следующей неделе. Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России»

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, сказал, что футболист уйдет из московского клуба в ближайшее время.

– Все практически завершено, вот-вот окончательно решим все вопросы, и на следующей неделе контракт будет разорван. Об условиях разрыва соглашения пока распространяться не буду. Мы ведем диалог с клубом, у нас с ЦСКА всегда хорошие отношения, и мы всегда отлично понимаем друг друга. Никаких проблем нет.

– Куда дальше отправится Седрик?

– Будем смотреть. Статистика говорит, что Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России. Что касается интереса, думаю, еще никто не знает, что он уходит из ЦСКА. Когда уйдет, тогда и будем об этом говорить.

– Не получится так, что он разорвет контракт с ЦСКА и останется, образно говоря, с голым задом в чистом поле? Обычно варианты прорабатывают до расторжения контракта.

– Поверьте мне, с голым задом он не останется. Мы его зад прикрыли штанишками.