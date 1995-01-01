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    Селюк: «Контракт Гогуа с ЦСКА будет разорван на следующей неделе. Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России»

    Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, сказал, что футболист уйдет из московского клуба в ближайшее время.

    – Все практически завершено, вот-вот окончательно решим все вопросы, и на следующей неделе контракт будет разорван. Об условиях разрыва соглашения пока распространяться не буду. Мы ведем диалог с клубом, у нас с ЦСКА всегда хорошие отношения, и мы всегда отлично понимаем друг друга. Никаких проблем нет.

    – Куда дальше отправится Седрик?

    – Будем смотреть. Статистика говорит, что Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России. Что касается интереса, думаю, еще никто не знает, что он уходит из ЦСКА. Когда уйдет, тогда и будем об этом говорить.

    – Не получится так, что он разорвет контракт с ЦСКА и останется, образно говоря, с голым задом в чистом поле? Обычно варианты прорабатывают до расторжения контракта.

    – Поверьте мне, с голым задом он не останется. Мы его зад прикрыли штанишками.

    • 27-летний Гогуа не провел ни одного официального матча в этом сезоне.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии21
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      Рейтинг: +3463

      PAREVG. 54 секунды назад

      Абсолютно ВСЕ мартыхаи, кого привозил Селюк были бесполнзны...
      Я думал, после Траоре, ЦСКА перестанет скупать его рабов, но снова наступили на эти грабли.

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      Рейтинг: +99

      saf05 1 минуту назад

      Он как Фукс на поле не выходил, но чемпионом стал.Селюка в дурку.

      0
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      Рейтинг: +10728

      Cleaner 24 минуты назад

      Селюк: «Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России. По версии Селюка.»

      1
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      Рейтинг: +5168

      Ганнибал Лектор 29 минут назад

      В тройку-четверку?!
      Не, ну давай будем объективны. За основу берем список 33 лучших по итогам прошлого сезона, где клиент работорговца исправно играл в старте Ротора.
      Итак,
      Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»);

      Правые центральные защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Деян Ловрен («Зенит»), Самюэль Жиго («Спартак»);

      Левые центральные защитники: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Пабло («Локомотив»);

      Левые защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Айртон («Спартак»).

      Итого 12 защитников. Из них не играет в этом сезоне только Чорлука. Итого, как минимум 11 защитников лучше папуаса. И это даже не мое, а объективное мнение.

      В общем, работорговец, прекращать бухать со своим клиентом.

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      Рейтинг: +1269

      Хейтер Аларм > Ганнибал Лектор 18 минут назад

      какие Джикия, Айртон и Жига? Еще б Рассказова включил... Признайся честно: ты хряк?

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      Рейтинг: +14790

      Garrincha58 31 минуту назад

      Березуцкому видней входит он или не входит в 4-ку, а скорей в сотню

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      Рейтинг: +2389

      Аид666 46 минут назад

      Где он такую дурь отборную берет?

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      Рейтинг: +3463

      PAREVG. > Аид666 5 минут назад

      В африке, там же где и своих мартыхаев.

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      Рейтинг: +317

      Solist345345 49 минут назад

      Бл@, что курит этот селюк?

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      Рейтинг: +1504

      Dr.Metal 52 минуты назад

      Да что уж там он круче Эшли Коула ) в тройку Европы входит, как бы реал не увел бесплатно

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      Рейтинг: +22

      Азбука 1 час назад

      =Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России.=_____Прям со слезами от сердца отрывают такую звезду.

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      Рейтинг: +3691

      FENIX-SL 1 час назад

      как бы там Селюка не любили
      я правда не понимаю почему он не играет..этот Гогуа
      по матчам что были - он себя классно показал

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