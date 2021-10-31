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  • Селюк: «Контракт Гогуа с ЦСКА будет разорван на следующей неделе. Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России»

Селюк: «Контракт Гогуа с ЦСКА будет разорван на следующей неделе. Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России»

31 октября 2021, 17:46
34

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, сказал, что футболист уйдет из московского клуба в ближайшее время.

– Все практически завершено, вот-вот окончательно решим все вопросы, и на следующей неделе контракт будет разорван. Об условиях разрыва соглашения пока распространяться не буду. Мы ведем диалог с клубом, у нас с ЦСКА всегда хорошие отношения, и мы всегда отлично понимаем друг друга. Никаких проблем нет.

– Куда дальше отправится Седрик?

– Будем смотреть. Статистика говорит, что Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России. Что касается интереса, думаю, еще никто не знает, что он уходит из ЦСКА. Когда уйдет, тогда и будем об этом говорить.

– Не получится так, что он разорвет контракт с ЦСКА и останется, образно говоря, с голым задом в чистом поле? Обычно варианты прорабатывают до расторжения контракта.

– Поверьте мне, с голым задом он не останется. Мы его зад прикрыли штанишками.

  • 27-летний Гогуа не провел ни одного официального матча в этом сезоне.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гогуа Седрик Селюк Дмитрий
Комментарии (34)
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Боцман59rus
1635691927
_ а кто кроме него еще в этой тройке, Васин с Рассказовым?
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Блямба
1635692869
Он ,кроме ,естественного цвета ещё и синий.. В Роторе подшитый пробегал видимо. Никуда Селюку своего алкаша не пристроить.
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garet12222
1635693781
если на поле не выходить, то ни одного единоборства не проиграешь, никто не сможет тебя обыграть. вот как топ защитником можно стать
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Аид666
1635696484
Где он такую дурь отборную берет?
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Ганнибал Лектор
1635697503
В тройку-четверку?! Не, ну давай будем объективны. За основу берем список 33 лучших по итогам прошлого сезона, где клиент работорговца исправно играл в старте Ротора. Итак, Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»); Правые центральные защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Деян Ловрен («Зенит»), Самюэль Жиго («Спартак»); Левые центральные защитники: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Пабло («Локомотив»); Левые защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Айртон («Спартак»). Итого 12 защитников. Из них не играет в этом сезоне только Чорлука. Итого, как минимум 11 защитников лучше папуаса. И это даже не мое, а объективное мнение. В общем, работорговец, прекращать бухать со своим клиентом.
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PAREVG.
1635699248
Абсолютно ВСЕ мартыхаи, кого привозил Селюк были бесполнзны... Я думал, после Траоре, ЦСКА перестанет скупать его рабов, но снова наступили на эти грабли.
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Лфшт
1635702539
Тройка лучших мира, Дима, лучших в мире!!! Не надо скромничать.
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Loko_Roma
1635703314
Селюк главный рабовладелец Российского футбола.
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Snek
1635704523
В какую он там тройку входит? По версии мамы Седрика? Он уровень ФНЛ, ЦСКА так просто игроками не разрасывается и это знают все!
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OOOVVV.
1635710053
Боюсь Селюку трудно будет пристроить Гогуа, хромой пони.
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