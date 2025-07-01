Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.25 / -
Свободный агент
07.02.25 / 01.07.25
Свободный агент
16.07.24 / 07.02.25
Свободный агент
16.02.24 / 16.07.24
Свободный агент
20.02.23 / 16.02.24
Без клуба
Свободный агент
20.03.22 / 20.02.23
Свободный агент
20.02.22 / 20.03.22
Свободный агент
05.08.20 / 30.06.21
Аренда
29.08.19 / 20.02.22
400 тыс €
01.07.19 / 29.08.19
Свободный агент
16.03.19 / 01.07.19
Свободный агент
25.07.18 / 16.03.19
Свободный агент
10.07.17 / 25.07.18
Свободный агент
03.03.17 / 10.07.17
350 тыс €
16.01.16 / 03.03.17
300 тыс €