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Седрик Гогуа
Новости
Седрик Гогуа - новости
Завершил карьеру
10 июля 1994 (32), Абиджан
#30 | Защитник
190 см
Кот-д'Ивуар
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Публикации
Гогуа нашел новую команду в России после расторжения контракта с «Химками»
2025.02.07 23:23
Агент отрицает расторжение контракта между Гогуа и «Химками»: «Для меня это немного странно»
2025.02.01 15:50
«Химки» расторгли контракт с экс-футболистом ЦСКА
2025.02.01 14:14
4
Гогуа удалился на 24-й минуте матча с «Оренбургом» – Селюк называл его одним из лучших защитников РПЛ
2024.09.22 15:06
5
Глушакова вывели из основы «Химок»
2024.09.21 14:53
15
Мор усомнился в уровне Гогуа из «Химок» – агент Селюк вступился за своего игрока
2024.08.31 11:28
2
Защитник «Химок» оценил свои шансы перейти в «Реал»
2024.07.30 08:17
3
Селюк считает Гогуа одним из лучших защитников РПЛ: «Что поделать, если дурак Гончаренко не ставил Седрика?»
2024.07.16 20:56
5
Фото
Клуб РПЛ объявил о трансфере экс-защитника ЦСКА Гогуа
2024.07.16 18:52
9
Бывший защитник ЦСКА Гогуа вернулся в РПЛ
2024.07.14 17:07
5
Экс-защитник ЦСКА Гогуа близок к возвращению в РПЛ
2024.06.29 21:03
1
«Класс бросается в глаза»: Черышев прокомментировал приход экс-игрока ЦСКА Гогуа в «Шинник»
2024.02.17 17:47
2
Фото
Экс-защитник ЦСКА Гогуа нашел новый клуб в России
2024.02.16 18:41
Экс-игрок ЦСКА Гогуа приехал на просмотр в клуб Первой лиги
2024.02.10 13:13
«Истиклол» Черевченко подписал экс-защитника ЦСКА
2023.02.23 14:16
Селюк подарит «Химкам» 100 тысяч, если его клиент Гогуа не станет лучшим центральным защитником команды
2023.02.09 18:45
Агент Селюк: «Если все в «Химках» играют за осетрину и икорочку, было бы смешно, если бы Гогуа играл за борщ»
2023.02.04 12:00
«Ажиотаж вокруг Седрика сопоставим с трансфером Роналду». Экс-игрок ЦСКА Гогуа – на просмотре в «Химках»
2023.02.01 22:56
2
Селюк – о возвращении Гогуа в РПЛ: «Видимо, на него надо дать ценник в 10 миллионов и тогда его возьмут»
2022.05.13 18:21
2
Фото
Экс-защитник ЦСКА Гогуа перешел в казахстанский «Туран»
2022.02.20 22:39
2
Селюк – о будущем Гогуа: «Про ФНЛ речь не идет. Такой игрок не помешает «Спартаку» и «Зениту»
2021.11.08 14:59
22
ЦСКА объявил о расторжении контракта с Гогуа
2021.11.08 13:30
29
Селюк: «Контракт Гогуа с ЦСКА будет разорван на следующей неделе. Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России»
2021.10.31 17:46
34
Селюк – о Гогуа в ЦСКА: «Неправильно, когда тренер ставит игроков по дружбе и знакомству»
2021.09.13 11:47
8
Селюк: «Гогуа остается в ЦСКА. Он лучше Фукса, Васина, Бийола»
2021.09.05 12:41
9
Селюк: «Никуда не годится, что Гогуа получает в ЦСКА зарплату и не выходит на поле. В клуб надо пригласить Петросяна и сделать Юморину»
2021.09.04 00:02
10
Селюк: «ЦСКА просто издевается над Гогуа»
2021.07.17 15:13
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Гогуа прилетел на сбор ЦСКА. Ранее агент футболиста Селюк пригрозил клубу санкциями от ФИФА
2021.07.07 16:44
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Селюк может обратиться в ФИФА, если ЦСКА не возьмет Гогуа на сборы
2021.07.01 14:06
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Гогуа присоединится к ЦСКА на втором сборе
2021.06.26 09:26
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