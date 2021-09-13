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  • Селюк – о Гогуа в ЦСКА: «Неправильно, когда тренер ставит игроков по дружбе и знакомству»

Селюк – о Гогуа в ЦСКА: «Неправильно, когда тренер ставит игроков по дружбе и знакомству»

13 сентября 2021, 11:47
8

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, высказался об отсутствии игровой практики у своего клиента.

«Седрик полностью готов и здоров, он расстроился, что его не взяли даже в запас. Он не приехал с командой в Тулу, его не взяли и он находится сейчас на базе. Для меня загадка: если Седрик вам не нужен, так выйдите с предложением о расторжении контракта.

Мне интересно, что на тему отсутствия Гогуа скажет Березуцкий. В прошлой игре, которая была для него первой в сезоне, он был лучшим в команде, а на следующую игру его не берут даже в запас. Я не понимаю, что происходит – ни тренера, ни руководство ЦСКА.

Команда пропускает в каждой игре, но себе же во вред будут ставить, кого сказали. С такой игрой в защите они в шестерку даже близко не попадут. Пропускать два мяча от тульского «Арсенала» – это не звонки, а уже колокола.

Я лично ничего вразумительного не могу услышать по Седрику. Может, «дедушка» Гогуа обидел кого-то из «бабушек» ЦСКА? Ситуация абсолютно непонятная, никто ничего конкретного не может сказать.

На вопрос «почему не ставите?» я слышу ответ «прерогатива тренера». Может, Бийол и Васин – братья Березуцкого? Но такие дружеские отношения закончатся тем, что Алексея просто выгонят из клуба.

Очень неправильно, когда молодой тренер ставит игроков не по игровым качествам, а по дружбе и давнему знакомству», – сказал Селюк.

  • 27-летний Гогуа не провел ни одного официального матча в этом сезоне.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
  • ЦСКА идет на 7-м месте в РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гогуа Седрик Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1631524918
У нас сейчас это норма жизни, начиная с самого верху и заканчивая улицей. (((
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VGreen
1631524963
з а е б а л ты со своим Гогуа
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серега кашин
1631526201
а селюк не рассматривает вариан что его мамука просто самый слабый в команде
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Давид59
1631527344
А если посмотреть на эту проблему с другой стороны. Вот Боря Роттенберг сидел по-знакомству на лавке и был доволен.
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Sancho010365
1631529143
Предлагаю Березуцкому Селюка поставить в ворота вместо Акинфеева со Спартаком. Хто ты такой, чтобы главному тренеру кидать заявы. Вот поэтому и бардак, потому что это на верх потихоньку вылазит, возможно они деньги теряют и обижаются что их клиентов не ставят на игру. А мы болельщики думаем о великом, а тут главное деньги агентов.
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portero
1631532627
А что в контракте так и прописали, что должны ставить в состав? Думаю нет, соплюк о себе напоминает, с ним лучше дел не иметь.
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SLADE2019
1631539280
Честно говоря, утомил этот суперагент своим Гогуа. Как акции можно повысить оказывается, когда Спартаку забьешь. С другой стороны, нам только ленивый не забивал.
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vladimir-7
1631541267
Селюк, ты с последней фразой о родстве и дружбанах обратись к ВВП, он знаток в этом и всё тебе подробно объяснит.
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