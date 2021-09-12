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    Селюк – о Гогуа в ЦСКА: «Неправильно, когда тренер ставит игроков по дружбе и знакомству»

    Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, высказался об отсутствии игровой практики у своего клиента.

    «Седрик полностью готов и здоров, он расстроился, что его не взяли даже в запас. Он не приехал с командой в Тулу, его не взяли и он находится сейчас на базе. Для меня загадка: если Седрик вам не нужен, так выйдите с предложением о расторжении контракта.

    Мне интересно, что на тему отсутствия Гогуа скажет Березуцкий. В прошлой игре, которая была для него первой в сезоне, он был лучшим в команде, а на следующую игру его не берут даже в запас. Я не понимаю, что происходит – ни тренера, ни руководство ЦСКА.

    Команда пропускает в каждой игре, но себе же во вред будут ставить, кого сказали. С такой игрой в защите они в шестерку даже близко не попадут. Пропускать два мяча от тульского «Арсенала» – это не звонки, а уже колокола.

    Я лично ничего вразумительного не могу услышать по Седрику. Может, «дедушка» Гогуа обидел кого-то из «бабушек» ЦСКА? Ситуация абсолютно непонятная, никто ничего конкретного не может сказать.

    На вопрос «почему не ставите?» я слышу ответ «прерогатива тренера». Может, Бийол и Васин – братья Березуцкого? Но такие дружеские отношения закончатся тем, что Алексея просто выгонят из клуба.

    Очень неправильно, когда молодой тренер ставит игроков не по игровым качествам, а по дружбе и давнему знакомству», – сказал Селюк.

    • 27-летний Гогуа не провел ни одного официального матча в этом сезоне.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • ЦСКА идет на 7-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5045

      Давид59 11 минут назад

      А если посмотреть на эту проблему с другой стороны. Вот Боря Роттенберг сидел по-знакомству на лавке и был доволен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6377

      серега кашин 30 минут назад

      а селюк не рассматривает вариан что его мамука просто самый слабый в команде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      VGreen 51 минуту назад

      з а е б а л ты со своим Гогуа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21294

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      У нас сейчас это норма жизни, начиная с самого верху и заканчивая улицей. (((

      3
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