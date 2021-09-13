Селюк – о Гогуа в ЦСКА: «Неправильно, когда тренер ставит игроков по дружбе и знакомству»

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, высказался об отсутствии игровой практики у своего клиента.

«Седрик полностью готов и здоров, он расстроился, что его не взяли даже в запас. Он не приехал с командой в Тулу, его не взяли и он находится сейчас на базе. Для меня загадка: если Седрик вам не нужен, так выйдите с предложением о расторжении контракта.

Мне интересно, что на тему отсутствия Гогуа скажет Березуцкий. В прошлой игре, которая была для него первой в сезоне, он был лучшим в команде, а на следующую игру его не берут даже в запас. Я не понимаю, что происходит – ни тренера, ни руководство ЦСКА.

Команда пропускает в каждой игре, но себе же во вред будут ставить, кого сказали. С такой игрой в защите они в шестерку даже близко не попадут. Пропускать два мяча от тульского «Арсенала» – это не звонки, а уже колокола.

Я лично ничего вразумительного не могу услышать по Седрику. Может, «дедушка» Гогуа обидел кого-то из «бабушек» ЦСКА? Ситуация абсолютно непонятная, никто ничего конкретного не может сказать.

На вопрос «почему не ставите?» я слышу ответ «прерогатива тренера». Может, Бийол и Васин – братья Березуцкого? Но такие дружеские отношения закончатся тем, что Алексея просто выгонят из клуба.

Очень неправильно, когда молодой тренер ставит игроков не по игровым качествам, а по дружбе и давнему знакомству», – сказал Селюк.