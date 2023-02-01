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  • «Ажиотаж вокруг Седрика сопоставим с трансфером Роналду». Экс-игрок ЦСКА Гогуа – на просмотре в «Химках»

«Ажиотаж вокруг Седрика сопоставим с трансфером Роналду». Экс-игрок ЦСКА Гогуа – на просмотре в «Химках»

1 февраля 2023, 22:56
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Агент Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент Седрик Гогуа проходит просмотр в «Химках».

– Ажиотаж по Гогуа уже сопоставим с переходом Роналду в «Аль-Наср». Уже чувство, что всю оставшуюся часть сезона будем говорить только о Гогуа.

– Он правда в «Химках»?

– Да, он только вчера прилетел. «Химки» уже два месяца тренируются. Понятно, что он не в такой же форме, как вся команда. Но то, что он поможет команде, сомнений нет. Это топовый футболист, который выигрывает все единоборства вверху.

– Знаю, что сейчас речь идет о контракте на полгода. Правда?

– Конечно, а дальше уже посмотрим. Может быть, дальше будет ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» или «Динамо». Он во всех странах признавался лучшим, где бы ни играл. И я до сих пор не могу понять, почему в том же ЦСКА его не выпускали хотя бы на 15 минут. Видимо, боялись, что он хорошо сыграет, и потом его уже не посадить.

«Урал» не рассматриваете?

– Представляете, если Виктор Гончаренко пригласит Гогуа в «Урал»? Тогда «Урал» полетит вверх. Вдруг 2023 год пройдет под знаменем «Нереальное реально».

  • Последним клубом 28-летнего Гогуа был казахстанский «Туран».
  • В 2019-2021 годах Гогуа принадлежал ЦСКА, провел за команду 4 матча в РПЛ, забил гол.
  • В 2015 году Гогуа выиграл чемпионат Финляндии с СИКом.

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Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Химки Аль-Наср Роналду Криштиану Гогуа Седрик Селюк Дмитрий
Комментарии (2)
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3meeeD
1675291824
Селюк героина бахнул
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Baggio1986
1675313795
Селюк явно что-то употребляет
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