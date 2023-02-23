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«Истиклол» Черевченко подписал экс-защитника ЦСКА

23 февраля 2023, 14:16

Агент защитника Седрика Гогуа Дмитрий Селюк сообщил о переходе игрока в таджикистанский «Истиклол».

«Да, Гогуа действительно подписал контракт с «Истиклолом», он решил, что для него так будет лучше. Своим примером Седрик решил проверить и показать РФС, что такое Азия. Потом мы скажем, где лучше. Он поехал туда, так как [главный тренер] Игорь Черевченко хотел его видеть там, плюс там работает Юрий Батуренко, который прекрасно знаком с Гогуа.

Все были заинтересованы в Седрике, мы дважды не думали. Работа с Черевченко пойдет ему на пользу, так как я думаю, что Игорь — один из лучших российских тренеров. Первые ласточки в Азии уже есть — Гогуа и Черевченко. На примере Гогуа мы увидим, каково это — играть в азиатской Лиге чемпионов», — сказал агент.

  • Гогуа не прошел зимой просмотр в «Химках».
  • Последним клубом Гогуа был казахстанский «Туран».
  • С 2019 по 2021 год он принадлежал ЦСКА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гогуа Седрик Черевченко Игорь
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