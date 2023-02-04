Агент Селюк: «Если все в «Химках» играют за осетрину и икорочку, было бы смешно, если бы Гогуа играл за борщ»

Дмитрий Селюк, агент экс-защитника ЦСКА Седрика Гогуа, ответил на вопросы о возможном переходе игрока в «Химки».

28-летний ивуариец сейчас находится на просмотре в команде из Подмосковья.

– Седрик только приехал в «Химки», рано что-то говорить. Ему надо чуть-чуть поднабрать, скоро состоятся товарищеские матчи, надеюсь, к тому моменту он будет готов играть. Хотелось бы, чтобы Гогуа подтвердил свой класс.

– Были у Гогуа какие-то еще варианты, кроме «Химок»?

– Кипрский клуб уже прислал контракт, но визу получить не удалось. В России визовых проблем точно не возникнет.

– В последнее время вы становитесь основным поставщиком игроков для «Химок»...

– Почему это я стал основным? Наоборот, я против того, чтобы от одного человека было много игроков в клубе. Тем более я выгодный для клубов человек.

Я дал в «Ахмат» Конате и Гбамбле, на обоих они заработают деньги. В отличие от Рангников и Цорнов, я не граблю, я даю бесплатно.

– Какие запросы у Гогуа по зарплате?

– Зарплата не играет большой роли. Важны не деньги, а то, что Гогуа покажет и докажет – он достоин играть в топовых командах.

Каждую игру буду сравнивать статистику Гогуа и Конти из «Локомотива», ребят из «Спартака», «Краснодара», других защитников. Посмотрим.

– Вы сказали, что деньги в случае с Гогуа не важны. Готов ли Седрик играть первые полгода за обеды в химкинской столовой?

– Это немножко обидно – обеды, химкинская столовая. Если бы вся другая команда играла за обеды, то и он бы мог. Но если все играют за осетрину горячего копчения, икорочку, было бы смешно, если бы Гогуа играл за борщ.

Не надо ущемлять Гогуа. Но если что, я и сам готов участвовать, платить ему часть зарплаты. Можно сделать бонусную систему – если все хорошо, заплатят. Если что-то не так, не будут платить.

Последним клубом Гогуа был казахстанский «Туран».

С 2019 по 2021 год он принадлежал ЦСКА.

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