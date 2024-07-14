Бывший защитник ЦСКА Гогуа вернулся в РПЛ

Защитник Седрик Гогуа продолжит карьеру в «Химках». Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.

«Седрик уже подписал контракт с «Химками», пока на год, и забил гол «Крыльям Советов» в товарищеском матче.

Мои футболисты не про то, чтобы прийти, сидеть и зарабатывать и думать только про деньги. Гогуа показал в товарищеских играх, что с ним все в порядке», – сообщил Селюк.