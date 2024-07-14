Бывший защитник ЦСКА Гогуа вернулся в РПЛ

Защитник Седрик Гогуа продолжит карьеру в «Химках». Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.
«Седрик уже подписал контракт с «Химками», пока на год, и забил гол «Крыльям Советов» в товарищеском матче.
Мои футболисты не про то, чтобы прийти, сидеть и зарабатывать и думать только про деньги. Гогуа показал в товарищеских играх, что с ним все в порядке», – сообщил Селюк.
- В прошлом сезоне Первой лиги Гогуа провел 11 матчей за «Шинник».
- В 2019-2022 годах Седрик принадлежал ЦСКА.
- 29-летний игрок стоит 250 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»