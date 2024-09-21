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    Глушакова вывели из основы «Химок»

    «Химки» в середине недели вывели полузащитника Дениса Глушакова из состава главной команды. По данным журналиста Иван Карпов, у игрока возник конфликт с тренерским штабом.

    «Все у него кругом виноваты, ставят ему палки в колеса и вообще не дают показывать класс. Но в лицо Артиге он почему-то говорит одно, а за спиной совсем другие вещи», – написал Карпов.

    Также отправлен тренироваться с молодежным составом правый вингер «Химок» Алишер Одилов. По данным Карпова, у 23-летнего футболиста нет конфликтов в команде, но тренерский штаб считает, что игрок не дотягивает до уровня основы.

    «Следующим ссыльным, скорее всего, станет Гогуа, но произойдет это, вероятно, ближе к зиме», – добавил журналист.

    • 37-летний Глушаков в этом сезоне провел 8 матчей.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
    • Узбекистанец Одилов в этом сезоне не играл в основном составе.
    • 30-летний ивуарийский центральный защитник Седрик Гогуа в текущем сезоне принял участие в 3 встречах в составе «Химок».

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    21.09.2024 14:53
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    FRZZ
    1726920463
    Не надо было подписывать Глушакова, зная его прошлые гнилые поступки, горбатого могила исправит.
    Ответить
    Persona_non_Grata
    1726920629
    " Но в лицо он почему-то говорит одно, а за спиной совсем другие вещи..." - вот в этом вся гнусная двуличная сущность Шлюшакова !!! - на виду у всех эдакий простоватый с улыбочкой рубаха-парень, а по жизни интриган !!! (((
    Ответить
    ВетеR
    1726921830
    самогонщик в угаре
    Ответить
    Mirak92
    1726922128
    А Гогуа зачем ?Он же топ игрок, Селюк сказал ,что дураки, что его не подписывают.)))
    Ответить
    7:1
    1726922201
    "этого п*дора в химках видал, деревянными членами торговал!" © кажется, будущее глушакова известно)
    Ответить
    Бригадный
    1726923922
    Иуда - легенда Свинарника. Открыто (хотя и назойливо) декларировал намеренье вернуться в Свинарник. Ессно, боссам химиков это не понравилось. Игрок химиков должен говорить исключительно о химии.
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    zigbert
    1726923948
    Ничему Глушакова жизнь не научила. Опять взялся за свое. Да и вообще неужели ему не надоела беготня из команды в команду?
    Ответить
    Cleaner
    1726925382
    Спартаковский звездун в очередной команде интриги плести начал. Зачем Химки его подписали? Ведь знали, что он за человек...(((
    Ответить
    k611
    1726930665
    Глупо с его стороны. Хочешь играть - играй. Зачем бурчать
    Ответить
    bobsan
    1726932737
    Доп...ся
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