Глушакова вывели из основы «Химок»

«Химки» в середине недели вывели полузащитника Дениса Глушакова из состава главной команды. По данным журналиста Иван Карпов, у игрока возник конфликт с тренерским штабом.

«Все у него кругом виноваты, ставят ему палки в колеса и вообще не дают показывать класс. Но в лицо Артиге он почему-то говорит одно, а за спиной совсем другие вещи», – написал Карпов.

Также отправлен тренироваться с молодежным составом правый вингер «Химок» Алишер Одилов. По данным Карпова, у 23-летнего футболиста нет конфликтов в команде, но тренерский штаб считает, что игрок не дотягивает до уровня основы.

«Следующим ссыльным, скорее всего, станет Гогуа, но произойдет это, вероятно, ближе к зиме», – добавил журналист.