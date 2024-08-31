Мор усомнился в уровне Гогуа из «Химок» – агент Селюк вступился за своего игрока

Агент защитника «Химок» Седрика Гогуа Дмитрий Селюк отреагировал на мнение экс-спартаковца Эдуарда Мора о своем футболисте.

Мор заявил, что Гогуа может «привозить».

«Я не позволю трогать своих игроков и огульно их поливать. Гогуа является лучшим в отборах среди всех команд по статистике «Рустата» и вторым по выигранным единоборствам. К сожалению, на «Матч ТВ» и «Матч Премьер» приглашаются часто люди, которых выгнали из всех мест, где они ранее работали. Кого-то за воровство, кого-то за непрофессионализм.

Например, Мор. Смотрите на его карьеру – от «Химика» из Северодонецка как-то проскочил в «Спартаке», и мы видим его размах после, где он оказался. Туда ему и дорога. Такие специалисты разбирают матчи», – сказал Селюк.

У 30-летнего ивуарийца 3 матча за «Химки» в этом сезоне.

Ранее игрок был в ЦСКА.

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