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  • Мор усомнился в уровне Гогуа из «Химок» – агент Селюк вступился за своего игрока

Мор усомнился в уровне Гогуа из «Химок» – агент Селюк вступился за своего игрока

31 августа 2024, 11:28
2

Агент защитника «Химок» Седрика Гогуа Дмитрий Селюк отреагировал на мнение экс-спартаковца Эдуарда Мора о своем футболисте.

  • Мор заявил, что Гогуа может «привозить».

«Я не позволю трогать своих игроков и огульно их поливать. Гогуа является лучшим в отборах среди всех команд по статистике «Рустата» и вторым по выигранным единоборствам. К сожалению, на «Матч ТВ» и «Матч Премьер» приглашаются часто люди, которых выгнали из всех мест, где они ранее работали. Кого-то за воровство, кого-то за непрофессионализм.

Например, Мор. Смотрите на его карьеру – от «Химика» из Северодонецка как-то проскочил в «Спартаке», и мы видим его размах после, где он оказался. Туда ему и дорога. Такие специалисты разбирают матчи», – сказал Селюк.

  • У 30-летнего ивуарийца 3 матча за «Химки» в этом сезоне.
  • Ранее игрок был в ЦСКА.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Химки Гогуа Седрик Селюк Дмитрий
Комментарии (2)
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SLADE2019
1725095091
А что ты быдло на личности переходишь? Селюк - говнюк.
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FCSpartakM
1725095274
что Селюк -толкач неликвида, что Мор эксперт от Бога. Два сапога
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