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    Селюк подарит «Химкам» 100 тысяч, если его клиент Гогуа не станет лучшим центральным защитником команды

    Агент Андрей Селюк прокомментировал нахождение его клиента Седрика Гогуа на просмотре в «Химках».

    «Пока они продолжают просмотр. Я невооруженным глазом вижу, что он будет лучшим центральным защитником команды. Готов поставить 100 тысяч евро на то, что Гогуа будет лучшим в команде. Это мы можем проверить по статистике. Если Гогуа не будет лучшим, я просто 100 тысяч евро подарю «Химкам».

    Гогуа — монстр в защите. Он выигрывает полностью весь верх. Поверьте мне, это не Бруно Фукс, который за три года в ЦСКА сыграл 15 минут, — сказал Селюк.

    • Последним клубом Гогуа был казахстанский «Туран».
    • С 2019 по 2021 год он принадлежал ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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