Селюк подарит «Химкам» 100 тысяч, если его клиент Гогуа не станет лучшим центральным защитником команды

Агент Андрей Селюк прокомментировал нахождение его клиента Седрика Гогуа на просмотре в «Химках».

«Пока они продолжают просмотр. Я невооруженным глазом вижу, что он будет лучшим центральным защитником команды. Готов поставить 100 тысяч евро на то, что Гогуа будет лучшим в команде. Это мы можем проверить по статистике. Если Гогуа не будет лучшим, я просто 100 тысяч евро подарю «Химкам».

Гогуа — монстр в защите. Он выигрывает полностью весь верх. Поверьте мне, это не Бруно Фукс, который за три года в ЦСКА сыграл 15 минут, — сказал Селюк.

Последним клубом Гогуа был казахстанский «Туран».

С 2019 по 2021 год он принадлежал ЦСКА.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!