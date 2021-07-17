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Селюк: «ЦСКА просто издевается над Гогуа»

17 июля 2021, 15:13
9

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, раскритиковал московский клуб.

«ЦСКА продолжает вести себя странно. Я с клубом по этому поводу еще не общался, просто надеюсь, что они сами сообщат свою позицию.

Я вижу, что Гогуа как бы с командой, но при этом во время игры 11 на 11 он просто бегает. Если вам не нравится футболист за что-то, тогда понятно. Но его не ставят играть ни один контрольный матч, потому что он будет лучшим.

А в таком случае, что им потом говорить и как его убирать? Поэтому он и бегает, скоро надо будет Седрика в легкоатлетическую секцию переводить. То они его три недели как в космос готовили с постоянными тестами на коронавирус и медицинскими осмотрами, а теперь только бегать дают.

Мне просто странно, что Алексей Березуцкий с этого начал свою работу. Он сам по ходу игровой карьеры сидел на скамейке. Мне интересно, что он думал, когда считал это незаслуженным.

Сейчас он стал главным и начал с унижения футболиста. Боюсь, больших успехов у такого специалиста быть не может, когда другие футболисты видят ситуацию с Гогуа», – сказал Селюк.

  • С августа 2020 года ивуариец выступал за «Ротор» на правах аренды.
  • В прошедшем сезоне игрок провел 22 матча, результативными действиями не отличался.
  • Контракт 27-летнего Гогуа с ЦСКА рассчитан до 2023 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гогуа Седрик Березуцкий Алексей Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
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Fusballer
1626525446
Ушлый агентишка. На помойку его!
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Алехсбургер.
1626525689
"..В углу плакал Паниковский. — Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят. — Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, — сказал Бендер. — Может быть, там вам помогут."(с)
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vladimir-7
1626528219
Селюк, если твой Седрик такой талантливый, а в ЦСКА это не увидели, то ты, как агент, получающий большие деньги, найди своему игроку команду, в которой Гогуа найдется место в основном составе. Его даже Ротор не приглашает к себе в команду, разобрались с ним в играх при аренде.
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Snek
1626529166
Селюк впарил какое-то говно армейцам, а теперь воняет.
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Hoahin
1626529504
Третьесортный папуас, непонятно как и зачем попавший в РПЛ, да еще и в типо топ клуб. Его уровень ПФЛ, да и то побороться нужно будет за место в составе.
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paracetamol
1626535739
Гогуа - лучший конский защитник, но березовое полено все развалит. Жду лошадей в матчах на выживание.
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zigbert
1626609177
Селюк любит нагнетать обстановку. В команде разберутся что делать с Гогуа.
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111ax
1626686742
Гогуа весьма хорош в отборе, но слишком часто он допускает необязательные роковые ошибки, это его проблема
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