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    Селюк: «ЦСКА просто издевается над Гогуа»

    Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, раскритиковал московский клуб.

    «ЦСКА продолжает вести себя странно. Я с клубом по этому поводу еще не общался, просто надеюсь, что они сами сообщат свою позицию.

    Я вижу, что Гогуа как бы с командой, но при этом во время игры 11 на 11 он просто бегает. Если вам не нравится футболист за что-то, тогда понятно. Но его не ставят играть ни один контрольный матч, потому что он будет лучшим.

    А в таком случае, что им потом говорить и как его убирать? Поэтому он и бегает, скоро надо будет Седрика в легкоатлетическую секцию переводить. То они его три недели как в космос готовили с постоянными тестами на коронавирус и медицинскими осмотрами, а теперь только бегать дают.

    Мне просто странно, что Алексей Березуцкий с этого начал свою работу. Он сам по ходу игровой карьеры сидел на скамейке. Мне интересно, что он думал, когда считал это незаслуженным.

    Сейчас он стал главным и начал с унижения футболиста. Боюсь, больших успехов у такого специалиста быть не может, когда другие футболисты видят ситуацию с Гогуа», – сказал Селюк.

    • С августа 2020 года ивуариец выступал за «Ротор» на правах аренды.
    • В прошедшем сезоне игрок провел 22 матча, результативными действиями не отличался.
    • Контракт 27-летнего Гогуа с ЦСКА рассчитан до 2023 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2021 15:13
    Комментарии10
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      Рейтинг: +87493

      zigbert 1 час назад

      Селюк любит нагнетать обстановку. В команде разберутся что делать с Гогуа.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11673

      paracetamol 22 часа назад

      Гогуа - лучший конский защитник, но березовое полено все развалит. Жду лошадей в матчах на выживание.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +471

      Hoahin 17 июля, 16:45

      Третьесортный папуас, непонятно как и зачем попавший в РПЛ, да еще и в типо топ клуб. Его уровень ПФЛ, да и то побороться нужно будет за место в составе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3229

      Snek 17 июля, 16:39

      Селюк впарил какое-то говно армейцам, а теперь воняет.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 17 июля, 16:23

      Селюк, если твой Седрик такой талантливый, а в ЦСКА это не увидели,
      то ты, как агент, получающий большие деньги, найди своему игроку
      команду, в которой Гогуа найдется место в основном составе. Его
      даже Ротор не приглашает к себе в команду, разобрались с ним в играх
      при аренде.

      5
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      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. 17 июля, 15:41

      "..В углу плакал Паниковский. — Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят. — Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, — сказал Бендер. — Может быть, там вам помогут."(с)

      4
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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 17 июля, 15:37

      Ушлый агентишка. На помойку его!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3921

      TOMSON 17 июля, 15:25

      И рубит же бабло этот Селюк. Вот сейчас начнётся про идиота и прочее. А он сядет в свой мерин и поедет в аэропорт, чтоб полететь домой в Испанию или где он там живет. И все у него шикарно.. И не скажешь, что наворовал, ну может приврал немного, но явно не бюджет пилит....

      Ну как так то? Почему именно такие в России при бабках?

      3
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      Рейтинг: +122

      Ray Coach > TOMSON 19 часов назад

      Потому что в России капитализм, а это купи продай. И приври в три короба при этом.. В чести пустобрехи и чесуны языком.

      0
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      Рейтинг: +314

      bratskij 17 июля, 15:17

      Селюк ты достал уже всех, убейся об стену.

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