Селюк: «ЦСКА просто издевается над Гогуа»

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, раскритиковал московский клуб.

«ЦСКА продолжает вести себя странно. Я с клубом по этому поводу еще не общался, просто надеюсь, что они сами сообщат свою позицию.

Я вижу, что Гогуа как бы с командой, но при этом во время игры 11 на 11 он просто бегает. Если вам не нравится футболист за что-то, тогда понятно. Но его не ставят играть ни один контрольный матч, потому что он будет лучшим.

А в таком случае, что им потом говорить и как его убирать? Поэтому он и бегает, скоро надо будет Седрика в легкоатлетическую секцию переводить. То они его три недели как в космос готовили с постоянными тестами на коронавирус и медицинскими осмотрами, а теперь только бегать дают.

Мне просто странно, что Алексей Березуцкий с этого начал свою работу. Он сам по ходу игровой карьеры сидел на скамейке. Мне интересно, что он думал, когда считал это незаслуженным.

Сейчас он стал главным и начал с унижения футболиста. Боюсь, больших успехов у такого специалиста быть не может, когда другие футболисты видят ситуацию с Гогуа», – сказал Селюк.