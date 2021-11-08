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  • Селюк – о будущем Гогуа: «Про ФНЛ речь не идет. Такой игрок не помешает «Спартаку» и «Зениту»

Селюк – о будущем Гогуа: «Про ФНЛ речь не идет. Такой игрок не помешает «Спартаку» и «Зениту»

8 ноября 2021, 14:59
22

Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, рассказал о будущем своего клиента после ухода из ЦСКА.

«Ротор»? В ФНЛ Седрик не пойдет. Естественно, про это не идет речи. Такой бесплатный игрок как Гогуа не помешает ни одному клубу, включая «Спартак» и «Зенит».

Этот защитник посерьезнее некоторых, которые играют в данных клубах. У «Рубина» тоже с защитой караул. Будем смотреть», – сказал Селюк.

  • 27-летний Гогуа не провел ни одного официального матча в этом сезоне.
  • За два года он провел 5 матчей в ЦСКА.
  • Его контракт с клубом был рассчитан до 2023 года.

ЦСКА объявил о расторжении контракта с Гогуа

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Гогуа Седрик Селюк Дмитрий
Комментарии (22)
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Fusballer
1636373974
Что-то скромно. А как же Ман Сити, Реал, ПСЖ?
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Fusballer
1636374088
И топовая статистика до прихода в ЦСКА! 2016 Партизан 11 (1) 2017 Рига 0 (0) 2017—2018 Кайрат 0 (0) 2018 СКА-Хабаровск 0 (0) 2019 Даугавпилс 0 (0) 2019 Тамбов 5 (2)
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Solist345345
1636374104
Да, сейчас Селюк запоёт о том, что его обезьянкой интересуются все топы старого света.
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Hektor 84
1636377501
Работорговец отжигает))) ну если только Спартак из Юрмалы и Зенит из Пензы))))))))
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maygli
1636377915
Ну да! У ЦСКА защита супер, поэтому "хороший" Гогуа им не нужен.
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Vitaga
1636378836
это Селюк живет в каком то особом своём мире. где у него Гогуа великий игрок а сам он гениальный агент и спец футбола. на самом деле - он туповатый непрофессионал живущий за чужой счет
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vladimir-7
1636383931
Ну у Селюка и наглости, такое заявить, даже выдумать невозможно.
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Ганнибал Лектор
1636389581
У работорговца оптимизм зашкаливает
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zigbert
1636400631
Что то никто не набросился на это дарование. На что рассчитывает Селюк?
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Аид666
1636441770
Это ржака)
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