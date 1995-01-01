Селюк – о будущем Гогуа: «Про ФНЛ речь не идет. Такой игрок не помешает «Спартаку» и «Зениту»

это Селюк живет в каком то особом своём мире. где у него Гогуа великий игрок а сам он гениальный агент и спец футбола. на самом деле - он туповатый непрофессионал живущий за чужой счет
Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, рассказал о будущем своего клиента после ухода из ЦСКА.
«Ротор»? В ФНЛ Седрик не пойдет. Естественно, про это не идет речи. Такой бесплатный игрок как Гогуа не помешает ни одному клубу, включая «Спартак» и «Зенит».
Этот защитник посерьезнее некоторых, которые играют в данных клубах. У «Рубина» тоже с защитой караул. Будем смотреть», – сказал Селюк.
- 27-летний Гогуа не провел ни одного официального матча в этом сезоне.
- За два года он провел 5 матчей в ЦСКА.
- Его контракт с клубом был рассчитан до 2023 года.
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