Селюк – о будущем Гогуа: «Про ФНЛ речь не идет. Такой игрок не помешает «Спартаку» и «Зениту»

Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, рассказал о будущем своего клиента после ухода из ЦСКА.

«Ротор»? В ФНЛ Седрик не пойдет. Естественно, про это не идет речи. Такой бесплатный игрок как Гогуа не помешает ни одному клубу, включая «Спартак» и «Зенит».

Этот защитник посерьезнее некоторых, которые играют в данных клубах. У «Рубина» тоже с защитой караул. Будем смотреть», – сказал Селюк.

27-летний Гогуа не провел ни одного официального матча в этом сезоне.

За два года он провел 5 матчей в ЦСКА.

Его контракт с клубом был рассчитан до 2023 года.

ЦСКА объявил о расторжении контракта с Гогуа