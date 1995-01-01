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    Селюк – о будущем Гогуа: «Про ФНЛ речь не идет. Такой игрок не помешает «Спартаку» и «Зениту»

    Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, рассказал о будущем своего клиента после ухода из ЦСКА.

    «Ротор»? В ФНЛ Седрик не пойдет. Естественно, про это не идет речи. Такой бесплатный игрок как Гогуа не помешает ни одному клубу, включая «Спартак» и «Зенит».

    Этот защитник посерьезнее некоторых, которые играют в данных клубах. У «Рубина» тоже с защитой караул. Будем смотреть», – сказал Селюк.

    • 27-летний Гогуа не провел ни одного официального матча в этом сезоне.
    • За два года он провел 5 матчей в ЦСКА.
    • Его контракт с клубом был рассчитан до 2023 года.

    ЦСКА объявил о расторжении контракта с Гогуа

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +314

      Vitaga 56 минут назад

      это Селюк живет в каком то особом своём мире. где у него Гогуа великий игрок а сам он гениальный агент и спец футбола. на самом деле - он туповатый непрофессионал живущий за чужой счет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1668

      VGreen > Vitaga 45 минут назад

      в точку. очень забавный персонаж)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14047

      KLIM777 1 час назад

      Спартаку точно) пора проверять такие клубы чепуханами всякими

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Шлак это к свиньям. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5382

      maygli 1 час назад

      Ну да! У ЦСКА защита супер, поэтому "хороший" Гогуа им не нужен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12509

      Hektor 84 1 час назад

      Работорговец отжигает))) ну если только Спартак из Юрмалы и Зенит из Пензы))))))))

      6
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      ...
      Рейтинг: +4753

      Павелий > Hektor 84 20 минут назад

      Тут наткнулся ещё на Спартак Туймазы. Пришлось гуглить, где это =))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +651

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Начинается **** бл

      1
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      Рейтинг: +327

      Solist345345 2 часа назад

      Да, сейчас Селюк запоёт о том, что его обезьянкой интересуются все топы старого света.

      4
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      Рейтинг: +9122

      Fusballer 2 часа назад

      И топовая статистика до прихода в ЦСКА!

      2016 Партизан 11 (1)
      2017 Рига 0 (0)
      2017—2018 Кайрат 0 (0)
      2018 СКА-Хабаровск 0 (0)
      2019 Даугавпилс 0 (0)
      2019 Тамбов 5 (2)

      5
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      Рейтинг: +9122

      Fusballer 2 часа назад

      Что-то скромно. А как же Ман Сити, Реал, ПСЖ?

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