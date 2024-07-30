Защитник «Химок» оценил свои шансы перейти в «Реал»

Защитник «Химок» Седрик Гогуа рассказал о желании выступать за топ-клубы Европы.

– Ваш агент Дмитрий Селюк называет вас чуть ли не лучшим защитником в РПЛ.

– Да, возможно, это так. Он не говорит ничего плохого про меня.

– А кто для вас лучший защитник в России?

– Я не могу говорить про других, потому что сам футболист.

– Есть ли у вас мечта вернуться в ЦСКА?

– Мечта играть в ЦСКА (смеется)? Нет! Я хочу играть в больших командах и люблю проходить разные испытания на протяжении своей карьеры.

– Какая у вас мечта?

– Играть в топ-клубах Европы. Хочу в будущем играть в мадридском «Реале». Я считаю, что это возможно, и у меня есть шансы.