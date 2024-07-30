Защитник «Химок» оценил свои шансы перейти в «Реал»

Защитник «Химок» Седрик Гогуа рассказал о желании выступать за топ-клубы Европы.
– Ваш агент Дмитрий Селюк называет вас чуть ли не лучшим защитником в РПЛ.
– Да, возможно, это так. Он не говорит ничего плохого про меня.
– А кто для вас лучший защитник в России?
– Я не могу говорить про других, потому что сам футболист.
– Есть ли у вас мечта вернуться в ЦСКА?
– Мечта играть в ЦСКА (смеется)? Нет! Я хочу играть в больших командах и люблю проходить разные испытания на протяжении своей карьеры.
– Какая у вас мечта?
– Играть в топ-клубах Европы. Хочу в будущем играть в мадридском «Реале». Я считаю, что это возможно, и у меня есть шансы.
- 30-летний ивуариец ранее выступал за сербский «Партизан», московский ЦСКА и более 10 других клубов.
- В этом году Гогуа сыграл в 11 матчах Первой лиги за «Шинник».
Источник: «РБ Спорт»