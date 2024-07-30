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Защитник «Химок» оценил свои шансы перейти в «Реал»

30 июля 2024, 08:17
3

Защитник «Химок» Седрик Гогуа рассказал о желании выступать за топ-клубы Европы.

– Ваш агент Дмитрий Селюк называет вас чуть ли не лучшим защитником в РПЛ.

– Да, возможно, это так. Он не говорит ничего плохого про меня.

– А кто для вас лучший защитник в России?

– Я не могу говорить про других, потому что сам футболист.

– Есть ли у вас мечта вернуться в ЦСКА?

– Мечта играть в ЦСКА (смеется)? Нет! Я хочу играть в больших командах и люблю проходить разные испытания на протяжении своей карьеры.

– Какая у вас мечта?

– Играть в топ-клубах Европы. Хочу в будущем играть в мадридском «Реале». Я считаю, что это возможно, и у меня есть шансы.

  • 30-летний ивуариец ранее выступал за сербский «Партизан», московский ЦСКА и более 10 других клубов.
  • В этом году Гогуа сыграл в 11 матчах Первой лиги за «Шинник».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Гогуа Седрик
Комментарии (3)
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evgevg13
1722317595
По возрасту не за Реал, а за Реаль возьмут только
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lek!
1722324592
Знатный фантазер , как и его агент .
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Каратель помойников
1722326491
В Химках что только наливают? Закусывать не дают?)
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