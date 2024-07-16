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  • Селюк считает Гогуа одним из лучших защитников РПЛ: «Что поделать, если дурак Гончаренко не ставил Седрика?»

Селюк считает Гогуа одним из лучших защитников РПЛ: «Что поделать, если дурак Гончаренко не ставил Седрика?»

16 июля 2024, 20:56
5

Агент защитника Седрика Гогуа Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер игрока в «Химки».

  • В прошлом сезоне Первой лиги Гогуа провел 11 матчей за «Шинник».
  • В 2019-2022 годах Седрик принадлежал ЦСКА.
  • 30-летний игрок стоит 250 тысяч евро.

– У вас есть уверенность, что Гогуа будет получать игровое время в «Химках»?

– Что значит «уверен»? На сегодняшний день, Гогуа – лучший защитник в «Химках», по моему мнению. И один из лучших в РПЛ.

– Но раньше у Гогуа не особо получалось в РПЛ.

– Почему? Когда Гогуа играл в «Роторе», он был лучшим игроком команды, по мнению всех болельщиков. Недавно «Химки» играли с «Крыльями» – Седрик забил. Гогуа – хороший защитник.

А в ЦСКА такой тренер, как Виктор Гончаренко, ставил Вадима Карпова. Ну и где сейчас Карпов? В «Уфу» отдали. Вот и весь Карпов. Если Гончаренко – дурак, то что поделать? Я тут при чем?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Химки ЦСКА Гогуа Седрик Гончаренко Виктор Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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111ax
1721153024
когда он за ЦСКА играл, то видно было, что у него отличные способности по отбору, но все перечеркивали его привозы на пустом месте, при этом, регулярные
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Mirak92
1721154101
Перед этим 4 года никто не ставил и после столько же.Он у латышей заиграть то не смог)Селюк днищенский агент
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Fialet
1721155513
Сельдюк нег ролюб.
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Artemka444
1721189739
Испанский стыд!!! Тут доплачивать нужно чтоб его куда то взяли!!!
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Snek
1721200712
Причём тут Гончаренко? Гогуа сыграл всего один матч нормально за ЦСКА, который был дебютный. ЦСКА просто надули, игрок барахло.
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