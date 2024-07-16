Селюк считает Гогуа одним из лучших защитников РПЛ: «Что поделать, если дурак Гончаренко не ставил Седрика?»

Агент защитника Седрика Гогуа Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер игрока в «Химки».

В прошлом сезоне Первой лиги Гогуа провел 11 матчей за «Шинник».

В 2019-2022 годах Седрик принадлежал ЦСКА.

30-летний игрок стоит 250 тысяч евро.

– У вас есть уверенность, что Гогуа будет получать игровое время в «Химках»?

– Что значит «уверен»? На сегодняшний день, Гогуа – лучший защитник в «Химках», по моему мнению. И один из лучших в РПЛ.

– Но раньше у Гогуа не особо получалось в РПЛ.

– Почему? Когда Гогуа играл в «Роторе», он был лучшим игроком команды, по мнению всех болельщиков. Недавно «Химки» играли с «Крыльями» – Седрик забил. Гогуа – хороший защитник.

А в ЦСКА такой тренер, как Виктор Гончаренко, ставил Вадима Карпова. Ну и где сейчас Карпов? В «Уфу» отдали. Вот и весь Карпов. Если Гончаренко – дурак, то что поделать? Я тут при чем?

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