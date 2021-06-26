Гогуа присоединится к ЦСКА на втором сборе

Дмитрий Селюк, агент центрального защитника ЦСКА Седрика Гогуа, объяснил отсутствие своего клиента на первом сборе московской команды.
«У Седрика все нормально, он пока тренируется индивидуально и присоединится к ЦСКА на втором сборе.
В первом сборе он не смог принять участия, так как ему делали визу. Но этот вопрос уже решен.
А ехать в Австрию сейчас ему нет смысла, команда уже 28 июня возвращается в Москву», – сказал агент.
- С августа 2020 года ивуариец выступал за «Ротор» на правах аренды.
- В прошедшем сезоне игрок провел 22 матча, результативными действиями не отличался.
- Контракт 26-летнего Гогуа с ЦСКА рассчитан до 2023 года.
Источник: «РБ-Спорт»