Гогуа присоединится к ЦСКА на втором сборе

Дмитрий Селюк, агент центрального защитника ЦСКА Седрика Гогуа, объяснил отсутствие своего клиента на первом сборе московской команды.

«У Седрика все нормально, он пока тренируется индивидуально и присоединится к ЦСКА на втором сборе.

В первом сборе он не смог принять участия, так как ему делали визу. Но этот вопрос уже решен.

А ехать в Австрию сейчас ему нет смысла, команда уже 28 июня возвращается в Москву», – сказал агент.