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    Гогуа присоединится к ЦСКА на втором сборе

    Дмитрий Селюк, агент центрального защитника ЦСКА Седрика Гогуа, объяснил отсутствие своего клиента на первом сборе московской команды.

    «У Седрика все нормально, он пока тренируется индивидуально и присоединится к ЦСКА на втором сборе.

    В первом сборе он не смог принять участия, так как ему делали визу. Но этот вопрос уже решен.

    А ехать в Австрию сейчас ему нет смысла, команда уже 28 июня возвращается в Москву», – сказал агент.

    • С августа 2020 года ивуариец выступал за «Ротор» на правах аренды.
    • В прошедшем сезоне игрок провел 22 матча, результативными действиями не отличался.
    • Контракт 26-летнего Гогуа с ЦСКА рассчитан до 2023 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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