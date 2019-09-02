Арсенал - ЦСКА

Коням опять повезло?!
|18 тур
|2 марта, суббота
|14:00
|Арсенал
|2:0
|ЦСКА
|4 тур
|18 августа, суббота
|16:30
|ЦСКА
|3:0
|Арсенал
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Сук уберите Дивеева!!!!!!!!!
Что ни матч,то потеря! Это результат подготовки дуэта картофельников.Раньше такого близко не было!
Как всегда проблема опорной зоны! Дивеев стал как Васин одни косяки!!
Почему судья из Москвы??? Че за цирк