Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Материалы

Арсенал - ЦСКА

01.09.2019, Воскресенье, 16:30 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 8 тур Арсенал - ЦСКА Молодежные команды: 0 - 1
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
2 марта, суббота 14:00 Арсенал 2:0 ЦСКА
4 тур
18 августа, суббота 16:30 ЦСКА 3:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
6 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 6:0 Арсенал
15 тур
27 октября, пятница 19:30 Арсенал 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
12 мая, пятница 19:30 ЦСКА 3:0 Арсенал
14 тур
18 ноября, пятница 19:00 Арсенал 0:1 ЦСКА
Товарищеские матчи 2017

26 марта, воскресенье 14:00 ЦСКА 2:0 Арсенал
Товарищеские матчи 2016

17 июля, воскресенье 17:00 ЦСКА 3:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 14:15 Арсенал 1:4 ЦСКА
7 тур
13 сентября, суббота 13:30 ЦСКА 2:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
...
  • ...
    Рейтинг: +2501

    B.G. 1 сентября 2019, 18:21

    Коням опять повезло?!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2812

    Бугимен 1 сентября 2019, 18:06

    ДАВАЙ ТУЛА,ПОДНАЖМИ!!!!!

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2231

    river31 1 сентября 2019, 18:05

    Ай да Гога!!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14413

    Skull_Boy 1 сентября 2019, 18:04

    Вот это нигер, а Дивеев был перспективным и теперь можно списывать, как и Чернова с Васиным

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1406

    DemSerg 1 сентября 2019, 18:03

    Гогуа!!!!!!!!!!!!!!!!1

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 1 сентября 2019, 17:50

    Сук уберите Дивеева!!!!!!!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5256

    Агасфер 1 сентября 2019, 17:23

    Что ни матч,то потеря! Это результат подготовки дуэта картофельников.Раньше такого близко не было!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 1 сентября 2019, 17:21

    Как всегда проблема опорной зоны! Дивеев стал как Васин одни косяки!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2467

    Аид666 1 сентября 2019, 17:20

    Дивеев - тихий ужас....

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9416

    ufos73 1 сентября 2019, 17:17

    Почему судья из Москвы??? Че за цирк

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 