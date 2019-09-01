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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - ЦСКА
Арсенал - ЦСКА: обзор матча 01 сентября 2019
Арсенал
01.09.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
10'
Д. Лесовой
17'
И. Ахметов
74'
С. Гогуа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - ЦСКА
89'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
И. Ахметов
Замена
Л. Банда
️️️️
Г. Чаушич
89'
88'
Травма
И. Ахметов
Травма
Г. Чаушич
85'
75'
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Обляков
Замена
Э. Кангва
️️️️
А. Ломовицкий
75'
74'
ГОЛ! 1:2!
С. Гогуа
Пас отдал
И. Обляков
Желтая карточка
А. Ломовицкий
73'
Замена
Р. Бауэр
️️️️
С. Ткачев
58'
48'
Желтая карточка
И. Обляков
43'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
Я. Бийол
42'
Травма
Я. Бийол
Желтая карточка
Г. Чаушич
38'
17'
ГОЛ! 1:1!
И. Ахметов
ГОЛ! 1:0!
Д. Лесовой
Пас отдал
Е. Луценко
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЛП
23
Горан Чаушич
ОП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
4-1-2-2-1
36
Левашов
27
Альварес
88
Григалава
6
Беляев
9
Комбаров
23
Чаушич
11
Ткачев
88
Лесовой
23
Горбатенко
11
Ломовицкий
48
Луценко
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
15
Бийол
78
Дивеев
30
Гогуа
6
Фернандес
32
Магнуссон
18
Кучаев
97
Ахметов
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
23
Чаушич
19
Банда
19
Банда
23
Чаушич
11
Ломовицкий
10
Кангва
10
Кангва
11
Ломовицкий
11
Ткачев
4
Бауэр
4
Бауэр
11
Ткачев
97
Ахметов
22
Марадишвили
22
Марадишвили
97
Ахметов
10
Обляков
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Обляков
15
Бийол
20
Нисимура
20
Нисимура
15
Бийол
Остались в запасе
Арсенал
ЦСКА
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Арсенал - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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