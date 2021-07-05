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    Кирилл Комбаров - новости

    Защитник
    Имя Кирилл
    Отчество Владимирович
    Фамилия Комбаров
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Москва
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР "Динамо" (Москва)
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 1987 (36 лет)
    Рост 181
    Вес 73
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