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    Бакаев: «Кирилл Комбаров – мой футбольный отец»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев рассказал о дружбе со своим партнером по команде Кириллом Комбаровым.

    Права на Бакаева принадлежат «Спартаку». Вчера 22-летний футболист сказал, что летом вернется в московский клуб.

    Комбаров также в свое время выступал за «Спартак».

    «Кирилл – мой футбольный отец, даже не брат. Он очень много мне подсказывает, объясняет, учит жизни и как себя вести в той или иной ситуации. Каждый день мы ведем с ним диалоги, обсуждаем те или иные моменты, связанные не только с футболом.

    Буквально вчера с ним общались. Он сказал, чтобы я не тратил зря энергию и эмоции в «Спартаке» на разговоры и не расстраивался по каждому поводу, а был сосредоточен только на работе и игре. Кирилл сказал: «Если ты со злости выбьешь мяч за пределы поля, то потом этих сил может не хватить, чтобы послать снаряд в девятку». Мне надо быть сконцентрированным только на футболе, а не на посторонних вещах», – сказал Бакаев.

    В текущем сезоне Бакаев провел за «Арсенал» 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Sportbox

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